喬州5月失業率4.1% 連降13個月 失業人數減至21.2萬

喬治亞州的失業率在5月繼續下降，達到4.1%，比4月的4.3%更低，儘管此數據仍高於去年3月疫情前的3.6%，但已經比去年4月創下的12.5%歷史新高失業率有了明顯改善。

數據顯示，5月該州求職人數雖減少，但失業人數已經減少到剩21萬2000人。這項被經濟學家視為最高指標的調查顯示，今年4月到5月間，喬州 工作崗位數目增加了約1萬4000個，就業 人數則接近450萬。

美聯社報導，該州目前的就業人數仍比疫前低約4%。

喬州勞工 署日前公布的就業數據指出，該州勞工失業福利申請人數繼續維持高水平，12日往前七天的期間內，有超過2萬2000人首次申請了失業津貼。

喬州約有13萬人為一般行業的失業者，另有10萬4000人為自雇者、獨立承包商、臨時工或教堂和非營利組織的員工，他們則是領取聯邦特別為這些從業員推出的失業援助。

此外，截至上周，該州有10萬人已經用罄該州發放的26周失業津貼，而正在使用聯邦延長額外13周發放的失業福利。

不過，喬州從26日開始，將停止上述延長的聯邦補助，也將停發每周300元的聯邦額外失業救濟金。

州長坎普(Brian Kemp)和勞工署署長巴特勒(Mark Butler)均表示，企業要求該州應採取措施促使更多勞工重回職場。