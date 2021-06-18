亞城治安堪憂 謀殺案增逾5成 去年暴力案20年新高

Big Bear超市內，店員因要求顧客配戴口罩引發爭執，遭到顧客槍擊身亡。(GBI推特)

根據亞特蘭大 警察局的統計數據顯示，截至6月5日止，亞特蘭大已發生了63起謀殺案，與去年同期的40起相比增加了58%。

FOX 5報導指出，2020年的犯罪率是幾十年來最高的一年，暴力事件達到了過去20年未曾見過的水平，亞城在去年一整年至少發生了154起謀殺案，而2019一整年只有94起。

14日在底克甫郡(DeKalb)的Big Bear超市，41歲的收銀員威利斯(Laquitta Willis)根據店內規定，要求一位名叫塔克(Victor Lee Tucker Jr.)的顧客配戴口罩而引發口角，塔克雖然當場離開，但稍後卻取了手槍回到現場，並向威利斯開槍。

喬州調查局(GBI)發表聲明指出，塔克並與該店擔任保全，但當時沒有在執行勤務的一位底克甫郡警員喬登(Danny Jordan)交火，兩人與另一名女收銀員均受槍傷，塔克並遭到逮捕，威利斯因傷勢過重，稍後在附近一家醫院死亡。

本月5日在布魯克海文(Brookhaven)，一名懷有5個月身孕的媽媽卡斯帕(Valerie Kasper)，帶著三歲的兒子在桃樹溪步道(Peachtree Creek Greenway)散步，無故遭到遊民瓊斯(Christopher Jones)的襲擊，兇嫌以利刃刺傷其背部及腹部。

三歲兒子並未受傷，但卡斯帕傷勢嚴重需進行緊急剖腹，未足月新生兒因此需留院幾個月進行觀察，該市警方稱此案是隨機攻擊事件，已逮捕嫌犯。

心理學家表示，近日亞特蘭大都會 區暴力犯罪 案持續增加，研判壓力和恐懼應是原因之一。

心理學家歐西(Rebecca Johnson Osei)接受WSBTV訪問時提到，過去的一年半內，民眾因為疫情一直承受著很大的壓力，內心深處有一種被壓抑的挫敗感。

她說，根據社會心理學理論，民眾內心的緊張不安，可能導致其做出更激烈的行為，「比如有人在路上超你的車，你就會認為他在挑釁，進而做出攻擊性行為。」