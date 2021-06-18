FBI探員：遇種族歧視 應收集證據舉報

與會人士與FBI探員DeLoatch(第二排中間著西裝者)合影。(何明聖提供)

哥倫比亞華協(CAC)與亞美領導(AAAL)日前在哥倫比亞城中心的M Space共同舉辦了反仇視亞裔犯罪的研討會(Stop Asian Hate Crimes Townhall Meeting)，活動中邀請了兩位本城FBI 探員參與討論，約有30多人出席。

會議由北卡威克森林大學(Wake Forest)的朱超威教授主持。哥倫比亞華協會長鄧薦宇與南卡 大學國際項目協調員王琳分別致詞表達關心與支持。

會議進行現況。(何明聖提供)

哥倫比亞FBI探員James DeLoatch，首先就美國立國以來消除種族歧視 的立法條文與進度做了概述。他說，仇恨犯罪(Hate Crime)不同於仇恨事件(Hate incident)，前者是基於偏見所造成的傳統仇恨；後者是不違反憲法第一修正條款「言論自由」(Freedom of Speech)的侵犯性語言或行動。

另外，威脅(Threats)不同於真威脅(True Threats)，真威脅是一項必須嚴肅對待的行為，該行為釋出有危害特定的個人或團體的不當內容，此舉不受「言論自由」條款庇護的行徑，也是可被提出告訴的，至於威脅是沒有特定受害目標的泛泛性言論，通常無法起訴。

DeLoatch說，一旦發生威脅生命的情況，應立刻撥打911報案；遇到種族歧視的情況，盡量收集證據(如車牌號碼，長相，人種，時間，地點)等，並及時聯絡FBI南卡分局以進行調查，電話：(803)551-4200， 地址：151 Westpark Boulevard Columbia, SC 29210-3857，他也提供自己的聯繫電郵：[email protected]。