FBI探員：遇種族歧視 應收集證據舉報
哥倫比亞華協(CAC)與亞美領導(AAAL)日前在哥倫比亞城中心的M Space共同舉辦了反仇視亞裔犯罪的研討會(Stop Asian Hate Crimes Townhall Meeting)，活動中邀請了兩位本城FBI探員參與討論，約有30多人出席。
會議由北卡威克森林大學(Wake Forest)的朱超威教授主持。哥倫比亞華協會長鄧薦宇與南卡大學國際項目協調員王琳分別致詞表達關心與支持。
哥倫比亞FBI探員James DeLoatch，首先就美國立國以來消除種族歧視的立法條文與進度做了概述。他說，仇恨犯罪(Hate Crime)不同於仇恨事件(Hate incident)，前者是基於偏見所造成的傳統仇恨；後者是不違反憲法第一修正條款「言論自由」(Freedom of Speech)的侵犯性語言或行動。
另外，威脅(Threats)不同於真威脅(True Threats)，真威脅是一項必須嚴肅對待的行為，該行為釋出有危害特定的個人或團體的不當內容，此舉不受「言論自由」條款庇護的行徑，也是可被提出告訴的，至於威脅是沒有特定受害目標的泛泛性言論，通常無法起訴。
DeLoatch說，一旦發生威脅生命的情況，應立刻撥打911報案；遇到種族歧視的情況，盡量收集證據(如車牌號碼，長相，人種，時間，地點)等，並及時聯絡FBI南卡分局以進行調查，電話：(803)551-4200， 地址：151 Westpark Boulevard Columbia, SC 29210-3857，他也提供自己的聯繫電郵：[email protected]。
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