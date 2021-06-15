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1張圖看疫情：全美54.4%成人 完全接種疫苗

台新增本土確診132例、8死 陳時中：疫情緩坡下降

兒童染新冠 醫師：症狀較輕多可自癒

記者王政賢／北卡羅來納州報導

夏樂橄欖樹基金會創始人曾廣斌醫師針對兒童感染新冠表示，兒童由於大多病情較輕，可自行恢復，而被忽略。早先發現兒童新冠比例僅占總數的2.4%，但最近在大批成人接種疫苗後，兒童發病比例明顯增加，高達24%。且與成人一樣，少數族裔及低收入家庭的兒童常多被感染。

他說，所有染疫兒童都可能傳播病毒，但不同年齡段有較大差異。兒童及青少年作為傳染源多發生在家庭成員、托兒所及教育機構等聚集場所。約占40%的無症狀兒童及青少年也被證實可以在家庭、聚會、學校等場所傳染新冠病毒。

一般來說2歲以下及患有其它慢性疾病的兒童感染新冠後，病情常較嚴重。全美約有316位的兒童死於新冠，死亡率0.008%，而美國新冠的總體死亡率是1.78%。

他提到兒童多系統炎症綜合徵(MIS-C)常需住院治療。一般在兒童感染或接觸新冠病毒數周後出現，可能導致多器官的炎症損傷，但大多情況下在經醫治後會有所改善。

他表示，如果孩子被懷疑或被確診為新冠感染，不要太著急。雖然目前尚無特效藥，但絕大多數兒童病情較輕，多在一至二周內可自癒，處理上主要採取對症及支持治療。但如果出現呼吸困難、胸痛或壓迫感、神智不清、疲憊及嗜睡，臉色、嘴唇或指甲發紫或蒼白等症狀，須立即與急診室聯繫。

他提醒，疫情期間要教育並訓練日常預防措施；如勤洗手、戴口罩、保持社交距離、咳嗽或打噴嚏時掩口鼻等；帶孩子去作健檢；瞭解孩子的智力、體力及心理成長及發育水平，按期進行常規疫苗接種；保持孩子的體育和戶外活動、社交聯繫；幫助孩子應對壓力；引導或教育正確的發洩情緒；若孩子出現明顯的心理障礙，要及時尋求專業諮詢。

教育 疫苗 低收入

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