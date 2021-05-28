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坎普：喬州政府機構 不能要求民眾提供疫苗證明

記者林昱瑄／亞特蘭大報導

喬治亞州州長坎普(Brian Kemp)本周表示，州政府機構不能要求民眾證明自己已接種COVID-19疫苗。他並表示準備簽署一項行政命令，限制公立學校要求學生，老師及員工戴口罩

坎普本周二發布了一項行政命令，禁止疫苗護照(vaccine passport)，並說州的疫苗施打記錄不能與任何欲建造此類資料庫的私人公司分享。

他說，儘管他敦促州民接種疫苗，但這最終是每個公民與醫療人員間的決定，州政府不能置喙。

隨著疫苗的廣泛普及，喬州疫情已大幅改善。近幾個月來，住院率直線下降，並有將近三分之一的州民已接種了COVID-19疫苗。然而根據疾病控制與預防中心(CDC)的數據，喬州12歲以上的人口中已接種疫苗的比例仍在全美排名倒數第八。

而針對坎普表示將頒布命令限制公校要求師生戴口罩，一些民主黨人和法律學者提出質疑。喬州州立大學(GSU)憲法學教授克雷斯(Anthony Kreis)表示，若此命令成真，「無疑違憲」。

他表示，州長沒有權力單方面決定當地的學校政策。「我不知道有任何法規可以授權他篡奪原是學校當局的權力。」

上周，坎普亦致信州教育委員會，敦促其禁止公立學校教授「批判種族理論」(critical race theory)，並禁止學校要求學生和雇員接種疫苗。

這被認為是坎普在明年競選州長連任之前，一系列向共和黨保守派示好的舉動。

疫苗 喬州 口罩

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