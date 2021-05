洛麗上千民眾上街挺巴勒斯坦 籲美停止盲目支持以色列

抗議民眾高喊「釋放巴勒斯坦!」、「不再有人被殺害」。(取自新聞與觀察家)

以巴衝突不斷,戰火延燒到了洛麗。上周六,上千人在市中心聚集,抗議巴勒斯坦人幾十年前被迫離開家園,以及以色列 和巴勒斯坦之間不斷升級的緊張暴力局勢。

這個由安瑟(Act Now to Stop War & End Racism, ANSWER)聯盟和穆斯林社會正義(Muslims for Social Justice)組織聯合發起的集會,由市中心的摩爾廣場(Moore Square)開始,遊行 經過了好幾條街道,遊行者高喊「釋放巴勒斯坦」、「不再有人被殺害」。

杜倫郡委員阿蘭(Nida Allam)參加遊行,支持巴勒斯坦。(取自其臉書)

來自阿爾及利亞,現住在洛麗的哈默迪(Zine Hamoudi)帶著妻女接受新聞與觀察家報採訪時表示,他們只是出來分享自己的觀點,同時希望美國 官員停止盲目支持以色列對抗巴勒斯坦。來自巴勒斯坦的賽義德(Nawwaf Said)控訴以色列竊取土地,他支持巴勒斯坦人爭取自決和結束以色列的占領。

篤信回教的印裔杜倫郡委員(commissioner)阿蘭(Nida Allam)和家人也參加了遊行。她譴責美國納稅人「支持對巴勒斯坦的種族清洗和殺害兒童」。她在臉書上貼出當天的遊行錄影,標題是「釋放巴勒斯坦、拯救謝赫賈拉」(Sheikh Jarrah,以巴熱戰地區)。