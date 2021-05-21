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洛麗上千民眾上街挺巴勒斯坦 籲美停止盲目支持以色列

記者王明心／北卡羅來納州報導
抗議民眾高喊「釋放巴勒斯坦！」、「不再有人被殺害」。（取自新聞與觀察家）
抗議民眾高喊「釋放巴勒斯坦！」、「不再有人被殺害」。（取自新聞與觀察家）

以巴衝突不斷，戰火延燒到了洛麗。上周六，上千人在市中心聚集，抗議巴勒斯坦人幾十年前被迫離開家園，以及以色列和巴勒斯坦之間不斷升級的緊張暴力局勢。

這個由安瑟(Act Now to Stop War & End Racism, ANSWER)聯盟和穆斯林社會正義(Muslims for Social Justice)組織聯合發起的集會，由市中心的摩爾廣場(Moore Square)開始，遊行經過了好幾條街道，遊行者高喊「釋放巴勒斯坦」、「不再有人被殺害」。

杜倫郡委員阿蘭(Nida Allam)參加遊行，支持巴勒斯坦。(取自其臉書)
杜倫郡委員阿蘭(Nida Allam)參加遊行，支持巴勒斯坦。(取自其臉書)

來自阿爾及利亞，現住在洛麗的哈默迪(Zine Hamoudi)帶著妻女接受新聞與觀察家報採訪時表示，他們只是出來分享自己的觀點，同時希望美國官員停止盲目支持以色列對抗巴勒斯坦。來自巴勒斯坦的賽義德(Nawwaf Said)控訴以色列竊取土地，他支持巴勒斯坦人爭取自決和結束以色列的占領。

篤信回教的印裔杜倫郡委員(commissioner)阿蘭(Nida Allam)和家人也參加了遊行。她譴責美國納稅人「支持對巴勒斯坦的種族清洗和殺害兒童」。她在臉書上貼出當天的遊行錄影，標題是「釋放巴勒斯坦、拯救謝赫賈拉」(Sheikh Jarrah，以巴熱戰地區)。

遊行 以色列 美國

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