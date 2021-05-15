華裔母親蘇靜不再沉默 成立「援助與療癒」公益組織

蘇靜(中)一家及「援助與療癒」主要成員。(蘇靜提供)

因3.16亞特蘭大按摩店亞裔 遭搶殺事件而不願再沉默的華人 蘇靜，最近與朋友成立了非盈利公益組織「援助與療癒」(HELP & HEAL)。蘇靜表示，她只是一名擁有四個孩子的母親，做為一個普通華裔 的喬治亞州居民，希望能號召大家「不再沉默，為愛凝聚，反對歧視」，希望藉由「協助與療癒」這個平台，幫忙提供華人各種維權、解決燃眉之急和脫離生活的困境。

按摩店槍擊案讓蘇靜將心中的憤怒與覺醒轉化為愛的行動，原本就熱心公益的她，在槍案發生當天便將微信名改為「不再沉默的母親」，並以兩天的時間緊急號召當地幾百個華裔家庭組成「不再沉默」車隊，參與3月20日的反亞裔仇恨遊行。她與先生牽著三個孩子、和抱著5個月大的嬰兒，舉起自己畫的抗議仇恨亞裔海報，在亞城市中心的CNN總部前拿起擴音喇叭振臂高呼，希望能喚起大家一起對抗越來越多的仇恨犯罪。

蘇靜說，她只是一個普通人，但在一次一次參與社區活動後，她與志同道合的朋友們意識到華人社區應有一個有實力的互助平台，紮根社區，了解需要和解決提高社區內部弱勢人群的生活問題。於是她以來自中國的第一代移民、一名母親、第一語言不是英文的身分，4月時成立「援助與療癒」，企盼用愛創造、共築希望。所有的弱勢人群，不分族裔和背景，都是他們關愛的人群和努力的方向。

目前該組織主要成員是80後和90後，有全職母親、大學生、律師、會計師，還有各行各業退休精英帶頭做義工。雖然還在等待聯邦稅務局發給非盈利機構稅號，但蘇靜與義工們已經馬不停蹄地動起來，展開各類線上「陪伴」的公益活動，為新移民和華人長者們提供實用的英語教學，教導他們融入新時代的數字生活，學會用各種軟件解決問題；同時準備暑假青少年線上演講培訓；幫助華裔孕婦和產婦的線上分享課程活動，幫助新手媽媽了解更多母嬰常識。

蘇靜指出，沒有什麼比行動起來更合理！「援助與療癒」已經做好準備，向全美關愛亞裔社區的組織、企業、愛心人士發出邀請，協助蒐集社區的聲音，承諾捐款，留言反饋。詳情可參閱「援助與療癒」網站：helpheallove.org，臉書：facebook.com/helpheallove/，捐款意向可發送郵件聯繫：[email protected]。