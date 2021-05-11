民調：25%喬州人拒打疫苗 逾半認外出用餐、搭機安全

民調顯示，近25%的喬州居民不願接種新冠疫苗。(美聯社)

亞特蘭大憲報(AJC)近日的民調 顯示，有近25%的喬治亞州民眾表示，不會接種新冠疫苗 。

調查還發現，喬州 人對恢復正常生活的信心日益增強，多數人表示，對出去吃飯或搭乘飛機旅行感到安全。

接受民調的登記選民中，約有51%表示，至少已接受一劑COVID-19疫苗。在尚未接種疫苗的人中，有三分之一處於觀望狀態，而另一半則不打算接種疫苗。大約有三分之二尚未接種的共和黨人不打算施打。

這些發現反映了州領導人和公衛專家正面臨的難題：他們試圖在傳染性更強的病毒變種大爆發前控制疫情流行，但許多民眾對於疫苗表現出冷漠或抵抗的態度。

在喬州，年收入低於2萬5000元或未上過大學的年輕男性對疫苗的猶豫程度更高。最有可能接種者是擁有大學學位，自由主義者和65歲以上的人。

儘管有超過350萬喬州人至少注射了一劑，但總體而言，有24%的受訪者表示不打算接種疫苗，雖然這與1月時的民調結果34%相比已有所下降。

州長坎普(Brian Kemp)表示，在喬州南部農村地區的「白人共和黨人」中，對疫苗的猶豫最為明顯。他表示自己一直與當地公民團體建立關係，「以樹立信心並說服人們做正確的事。」

此一AJC民意調查調查了844名註冊選民，由喬治亞大學(UGA)公共與國際事務學院於4月20日至5月3日進行。誤差幅度為3.4個百分點。

調查結果顯示，約有一半的喬州非裔還沒有接種疫苗。其中的46%表示，想先讓其他人接種，然後「看看情況如何」再說。

聯邦參議員、非裔的沃諾克(Raphael Warnock)上周在喬州鄉村呼籲接種疫苗。他說能理解非裔長期以來不接種疫苗，是對政府的不信任。

「我了解你們所感受到的。但是請相信科學。並且你們要知道，有很多非裔科學家也參與其中。」

年輕的喬州民眾也更傾向不接種疫苗。民調顯示，近60%的45歲以下民眾尚未接種，且許多人表示，即使供應量增加，他們也不打算去打。

儘管年輕人因新冠病毒引發重症的風險較低，但由於許多高風險者已經接種了疫苗，因此年輕人在新確診案例中所佔的比例反而更高。喬州年齡在65歲及以上者有近80%已接種疫苗。

而在疫苗接種率趨緩之際，喬州人對於外出活動感到更加自在。

調查顯示，55%的喬州人現在對於坐上滿載的飛機趕到安全，60%的人願意在滿載的餐廳內用餐。而有約一半的受訪者表示，對於參加擠滿觀眾的大型體育賽事或娛樂活動感到放心。

分析指出，受訪者的回應很大程度與黨派有關，保守派人士更傾向回到擁擠的餐廳和體育場，而民主黨人則較可能表示擔憂。

而約有60%的受訪者表示，贊成拜登處理疫情的方式。