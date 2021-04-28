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「有聽到骨折聲嗎」科州警虐打失智婦的集體警暴事件

拜登1.8兆美國家庭計畫 年收40萬以下家庭不加稅

社區看板／餐館振興基金 4．30開始註冊

【亞特蘭大訊】

美國小企業管理局(SBA)宣布，286億元的餐廳振興基金將於4月30日(周五)美東時間上午9時於：restaurants.sba.gov開放註冊，並於5月3日(周一)美東時間中午開放申請。

在該計畫開放的前21天，SBA將優先考慮由女性，退伍軍人以及處於社經不利地位的個人所擁有的企業申請。SBA鼓勵申請人提前註冊帳戶，閱讀官方指南，及時準備所需的文檔，並註冊事先錄製好的網絡培訓會。21天之後，所有符合條件的申請將按照先到先得的方式獲得資助。更多信息，可查看：sba.gov/restaurants。(記者王政賢)

急難救助協會 5.6自保講座

●亞特蘭大急難救助協會將於5月6日(周四)晚間7時30分至8時30分舉行線上座談，主題「如何自我保護、防範和因應突發的暴力事件」，邀請到富頓郡(Fulton)官員和執法人員解說。會議連結：bit.ly/32VUYeF，meeting #： 160 214 7804，密碼：123456。5月3日前報名者將可參加會後抽獎，報名網址：forms.gle/1qrXVFytXSUHfjNN9。詳情可洽僑教中心：(770)451-4456。

美東南FASCA 開始招生

●美東南區台灣海外青年志工(Formosa Association of Student Culture Ambassadors, FASCA)開始招生，預計招收12至17歲在學學生，經由系統性培訓，以「領導、服務、文化、傳承」為四大培訓主軸，透過學習實作，讓海外台灣僑民新生代，深入瞭解父母的家鄉，成為宣傳台灣之僑務外交小尖兵。

加入FASCA不但可拓展人際關係，當志工服務時數每年累積超過100小時，可申請「美國總統志工服務獎」，對升學更加分。

美東南地區2021年FASCA新生培訓日期訂於6月18至20日(周五至周日)，將由慧智文教基金會整體規劃與培訓。報名費300元，為鼓勵參加，學員僅需繳交200元，100元將由FASCA籌備處補助。培訓場地在亞特蘭大華僑文教服務中心，地址：5377 New Peachtree Road, Chamblee, GA 30341。報名及相關資訊請上網：wceo.org/cyla。(記者林昱瑄)

台灣 美國 招生

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