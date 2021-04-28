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鎮定劑、止痛劑假藥含芬太尼 官員：過量服用恐致命

記者林昱瑄／亞特蘭大報導
近日喬州發現多起疑似因為假藥中內含芬太尼，導致民眾藥物過量使用的案例。(EDA網站)
近日喬州發現多起疑似因為假藥中內含芬太尼，導致民眾藥物過量使用的案例。(EDA網站)

喬治亞州官員警告，有不法業者出售號稱是鎮定劑Xanax或是止痛劑Percocet的藥丸，實際上內含鴉片類藥物芬太尼(Fentanyl)，民眾若不察可能過量服用，甚或造成生命危險。

疑似因為這些假藥導致的藥物過量事件始於1月。到3月為止，在喬州共有137起疑似芬太尼使用過量的急診室案件報告，有99起來自奧古斯塔(Augusta)或鄰近的哥倫比亞郡(Columbia)，另有26起發生在包括奧古斯塔所屬的13個郡的衛生區。

根據美聯社報導，Xanax是一種短效鎮定劑，而Percocet是一種鴉片類鎮痛劑。芬太尼是一種功能強大的合成鴉片類藥物，經常被非法出售。

喬州公衛署日前發表備忘錄對公眾提出警告，並敦促民眾若發現服用藥物過量或是假藥，請與該州毒物中心或公衛署的鴉片類藥物部門聯繫。

備忘錄中說，查特漢郡(Chatham)警察局和美國毒品管制局(U.S. Drug Enforcement Agency)正在調查以Xanax形式銷售的芬太尼事件。

在喬州，民眾可在預防過量使用鴉片類藥物的目的下，不須處方箋獲得納洛酮(Naloxone)。官員表示，如果有人服用鴉片類藥物過量，可能需要多劑量的納洛酮。

官員警告民眾處理假藥須十分謹慎，建議使用雙層手套，防護袍，口罩和護目鏡，並應將其藥物雙重包裝，並貼上生物危害(biohazard)標籤。

喬州 警察 美國

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