喬州5私立大學 秋季班學生皆須接種疫苗
亞特蘭大地區的五所私立大學將要求學生在下學年秋季班開始上課前，接受COVID-19疫苗接種。
此五所大學包括愛默蕾大學(Emory)、克拉克亞特蘭大大學(Clark Atlanta)、莫爾豪斯學院(Morehouse)、莫爾豪斯藥學院(Morehouse School of Medicine)和斯佩爾曼學院(Spelman)。
美聯社報導，全美已有數十家大專院校做出此決定，然此五所是在南方首批做出此決定的大學之中。
愛默蕾大學校長芬夫斯(Gregory Fenves)在聲明中表示，接種疫苗可確保學生健康，即便是在擁擠的教室，或是參加體育比賽和表演。該大學也將繼續使用口罩和檢測來控制疫情傳播。他說，患有健康狀況或對疫苗「強烈反對」的學生可申請豁免。芬夫斯表示，該校現在不會要求員工接種疫苗，但「強烈」建議這樣做。
愛默蕾大學是喬州最大的私立大學，有1萬5000名學生。該校及其醫療系統是亞城都會區最大的雇主之一。
另四所大學是歷史悠久的非裔大學，全部隸屬於亞特蘭大大學中心(Atlanta University Center, AUC)。亞特蘭大大學中心是一個大學聯盟，各校共享資源並允許學生交叉註冊課程。該聯盟要求員工和學生都接種疫苗。
此聯盟內的學校全年幾乎都在網上授課，儘管目前有一些學生在校園裡接受面對面教學。
AUC學校表示，學生和員工須在上課前兩周完成疫苗注射，以便保留時間使疫苗充分發揮效力。每個學校都會考慮豁免申請。此四校共有8000多名學生。
根據《高等教育紀事報》(Chronicle of Higher Education)的一份名單顯示，目前為止在全美近50所宣布將要求學生接種疫苗的大學中，只有三所是公立大學。德州禁止任何接受州資助的機構，包括其學生獲得州資助的私立大學，要求學生接種疫苗。猶他州禁止公立大學要求接種疫苗，佛州則禁止組織要求提出免疫證明。
然一般大學通常在新生入學時，均會要求其他疫苗的接種證明。
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