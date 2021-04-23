喬州5私立大學 秋季班學生皆須接種疫苗

五所喬州的私立大學要求秋季班開學前學生須接種疫苗。圖為去年秋天愛默蕾大學新生入學。(愛默蕾大學推特)

亞特蘭大 地區的五所私立大學將要求學生在下學年秋季班開始上課前，接受COVID-19疫苗 接種。

此五所大學包括愛默蕾大學(Emory)、克拉克亞特蘭大大學(Clark Atlanta)、莫爾豪斯學院(Morehouse)、莫爾豪斯藥學院(Morehouse School of Medicine)和斯佩爾曼學院(Spelman)。

美聯社報導，全美已有數十家大專院校做出此決定，然此五所是在南方首批做出此決定的大學之中。

愛默蕾大學校長芬夫斯(Gregory Fenves)在聲明中表示，接種疫苗可確保學生健康，即便是在擁擠的教室，或是參加體育比賽和表演。該大學也將繼續使用口罩和檢測 來控制疫情傳播。他說，患有健康狀況或對疫苗「強烈反對」的學生可申請豁免。芬夫斯表示，該校現在不會要求員工接種疫苗，但「強烈」建議這樣做。

愛默蕾大學是喬州最大的私立大學，有1萬5000名學生。該校及其醫療系統是亞城都會區最大的雇主之一。

另四所大學是歷史悠久的非裔大學，全部隸屬於亞特蘭大大學中心(Atlanta University Center, AUC)。亞特蘭大大學中心是一個大學聯盟，各校共享資源並允許學生交叉註冊課程。該聯盟要求員工和學生都接種疫苗。

此聯盟內的學校全年幾乎都在網上授課，儘管目前有一些學生在校園裡接受面對面教學。

AUC學校表示，學生和員工須在上課前兩周完成疫苗注射，以便保留時間使疫苗充分發揮效力。每個學校都會考慮豁免申請。此四校共有8000多名學生。

根據《高等教育紀事報》(Chronicle of Higher Education)的一份名單顯示，目前為止在全美近50所宣布將要求學生接種疫苗的大學中，只有三所是公立大學。德州禁止任何接受州資助的機構，包括其學生獲得州資助的私立大學，要求學生接種疫苗。猶他州禁止公立大學要求接種疫苗，佛州則禁止組織要求提出免疫證明。

然一般大學通常在新生入學時，均會要求其他疫苗的接種證明。