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佛州開徵6%外州網購銷售稅 創造每年10億元新稅收

記者顏伶如／綜合報導
佛州居民今年7月1日起在外州網購平台購物，都將繳6%銷售稅(sales tax，又稱消費稅)。(Getty Images)
佛州居民今年7月1日起在外州網購平台購物，都將繳6%銷售稅(sales tax，又稱消費稅)。(Getty Images)

共和黨籍佛羅里達州州長德桑提斯(Ron DeSantis)19日深夜簽署後生效的州法規定，佛州居民今年7月1日起在包括亞馬遜(Amazon)等外州網購平台購物，都將繳6%銷售稅(sales tax，又稱消費稅)。這項措施將為佛州創造每年上看10億元稅收來源，首先將用來填補經費不足的州政府失業信託基金，其次將用來彌補商業租賃減稅(commercial rent tax cut)所留下的預算空缺。

目前徵收銷售稅的45州當中，僅有佛州、密蘇里州並未對外州網購課徵銷售稅。最高法院在2018年的「南達科他州控告網路家具公司Wayfair」(South Dakota v. Wayfair)訴訟中裁定，州政府有權要求網路零售商配合徵收銷售稅，不論網路零售業者設立於何處。

從7月1日開始，營業額超過每年10萬元的外州零售業者，販賣商品給佛州居民時將徵收6%銷售稅。包括佛州商會(Florida Chamber of Commerce)在內的企業團體，過去幾年來為俗稱「電子銷售公平法」(e-fairness measure)的佛州參院50號提案(SB 50)大力鼓吹，主張法案通過後將可讓外州網路銷售業者與傳統式實體店面商家能夠公平競爭。

富比士雜誌(Forbes)分析，共和黨人士原本擔心這項提案將引來輿論批評，譴責佛州為消費者添加稅務負擔，民主黨方面則對這項法案一路反對，理由是犧牲消費者而讓企業得到減稅好處。

民主黨籍州眾議員艾斯卡曼尼(Anna Eskamani)在推特發文寫道，德桑提斯簽署法案為州民加稅，「創造的10億元新稅收則用來造福企業」。

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