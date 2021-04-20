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最不安全的州…喬州接種率低 落居全美第45名

記者林昱瑄／亞特蘭大報導

由財務規畫網站WalletHub發布的新報告Safest States During COVID指出，在新冠疫情期間，喬治亞州名列全美最不安全的州，而南卡、北卡、田納西、阿拉巴馬及佛州則在此疫情安全排名中位居第16、23、25、34及第40位。

WalletHub比較了疫情期間五個主要指標，包括COVID-19傳播率、陽性檢測率、住院數、死亡數，以及疫苗接種比例，對於全美50個州和哥倫比亞特區的影響。

死亡率在此排名中加權至37.5分，疫苗接種率占25分，其餘類別則各占12.5分。

喬州在疫苗接種率以及死亡率得分尤低。其疫苗接種率低落，排在第45位，死亡率更是全美最高。

另一份由加州大學伯克萊分校的Othering & Belonging Institute所做，針對去年各州對於疫情應對的分析US COVID-19 Rankings則指出，喬州去年遏制病毒傳播的策略是位於全美「最不有效」的州之一，排名第36位。

該報告亦揭露了一整體趨勢：強制頒布口罩令，積極居家避疫及維持社交距離的州整體狀態要比其他州好。

但仍有一些例外。

新澤西州擁有全美最嚴格的COVID-19防疫規定，然在此排名中僅位於第46位。佛蒙特州、阿拉斯加州和緬因州是去年應對疫情三個最有效的州。

南達科他州、愛荷華州及密西西比則是防疫最不有效的三個州。

分析師岡薩雷斯(Jill Gonzalez)說，WalletHub發現疫苗接種率排名與死亡率排名之間存在弱的正相關性。

喬州公共衛生署資料顯示，截至18日，喬州人口中有32%，或超過335萬人，至少已接種一劑COVID-19疫苗。

另有20%，或是超過207萬人，已完全接種。

Safest States During COVID完整報告：wallethub.com/edu/safest-states-during-covid/86567。 

US COVID-19 Rankings完整報告：bit.ly/3glUK8P

疫苗 疫情 喬州

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