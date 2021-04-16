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喬州公立大學學雜費 明年再凍漲

記者林昱瑄／亞特蘭大報導
喬治亞州大學委員會周二決定，再度凍結2021-2022學年度的該州26所公立大學學雜費。圖為今年初喬治亞大學開學情景。(UGA臉書)
喬治亞州大學委員會周二決定，再度凍結2021-2022學年度的該州26所公立大學學雜費。圖為今年初喬治亞大學開學情景。(UGA臉書)

由於疫情所造成許多學生和家長財務持續困難，喬治亞州大學委員會周二投票決定，再度凍結2021-2022學年度的該州26所公立大學學雜費。

這是繼去年4月委員會投票之後，第二年凍結學費。也是六年來第四次投票決定不增加學費。

系統內學生最多，有超過5萬4000名學生的喬治亞州立大學(GSU)明年秋季全日制州內和州外學生的學費將分別為4474元和1萬3993元。喬治亞大學(UGA)的全日制州內及州外學生的費用則將為4895元及1萬4415美元。

喬州大學系統(University System of Georgia, USG)的學生中約有44％需借錢以支付上學年的學費，其平均債務為6177元，比十年前增加了近1000元。 USG官員說，經通貨膨脹因素調整後，漲幅約為400元。

疫情則增加了許多學生的經濟負擔。21歲的喬治亞大學平面設計系的雷納多(Mae Renaldo)在疫情發生的前兩年，每周末經營古董快閃鋪賺點零用錢。疫情流行後被迫停止，只能在雜貨店打工，以貼補學費，賬單，貸款和其他生活費。他認為，前兩個學期的課程幾乎都是線上上課且支離破碎，大學降低學費理所當然。

本學期，雷納多的課程中僅有一門並非完全虛擬上課，這意味著他們無法使用學費中支付的資源和設備。

他表示，系上資金較以往短少，現在連去學校列印作品也不可得。

與大多數大學一樣，喬州大學系統中的學校在疫情流行的最初幾個月轉為線上教學，而在本學年提供了面授和線上課程的組合。該系統計畫在秋季全面恢復面授，宿舍也將恢復原有的容納量。

該大學系統官員感謝州和聯邦在最近幾個月提供額外資金幫助學校，並允許凍結學費。今年稍早，聯邦政府批准了約400億元的振興資金給各地大學；喬州獲高等教育經費約10億。去年，聯邦則向喬州的大學提供了超過3億的資金。

去年由於疫情爆發，喬州將所有州機構預算削減約10%。大學系統官員表示，他們在不影響教學的前提下進行裁員。在截至3月31日的本年度會議上，州議員們恢復了大部分資金，並將自7月1日開始的下一財年公立大學系統的普通資金預算增加了1億5700萬元，增幅為6％。

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