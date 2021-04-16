喬州基礎設施僅C+ 374座橋、2260哩高速公路狀況差

白宮發布了各州的基礎設施報告。其中指出，喬州大約有374座橋樑和2260哩以上的高速公路狀況不佳。(GADOT臉書)

白宮本周發布了各州的基礎設施報告，以加大推動其2.3兆元的基礎設施計畫。報告指出，數十年來喬治亞州的基礎設施一直未獲有系統性的充足投資，亟需採取行動加以改善。其整體基礎設施僅獲得了C+等級。

美聯社報導， 報告中針對每個州各項基礎設施做了細分，包括公路和橋梁狀況，公共交通，飲用水，負擔得起的住房，寬頻，製造業等等。

喬州 各項基礎設施進行評分明細如下：

道路和橋梁

報告指出，喬州大約有374座橋梁和2260哩以上的高速公路狀況不佳。自2011年以來，喬州整體通勤時間增加了10.8%。而由於道路條件，每位駕駛者平均要支付375元。

公共交通工具

乘坐公共交通工具的喬州人在上下班通勤上需花費額外的74.1%時間。而非白人家庭搭乘公共交通工具通勤的可能性是白人的3.9倍。

基礎建設復原力

從2010年到2020年，喬州經歷了46次極端天氣事件，其損失高達200億。

飲用水

報告估計在未來20年中，喬州的飲用水基礎設施將需要125億的額外資金。

住房

報告指出，喬州缺少可用和負擔得起的住房。該州估計有65萬4000名房客因房租產生負擔，意指其收入的30％以上用於房租。

寬頻

報告指出，10%的喬州人居住在沒有寬頻的地區， 38.8%居住的地區僅有一家網路提供商。

育兒

在喬州，有44%的居民生活在「育兒沙漠」(childcare desert)中。美國就業計畫(American Jobs Plan)希望對學校和早期學習設施進行現代化改造，包括在喬州建立新的學校。

製造業

製造業佔該州總產量的10%以上。喬州製造業目前雇用41萬1000名工人，佔該州勞動力的8.9%。

家庭能源

報告中估計，平均每個低收入 家庭將其收入的10%至12%用於家庭能源。

乾淨能源工作

該報告指出，截至2019年，有8萬3806名喬州人在乾淨能源(clean energy)領域工作。

退伍軍人健康

報告指出，喬州有69萬7127名退伍軍人，其中婦女佔12.7％，年齡65歲以上的佔38％。拜登 呼籲在全美改善榮民醫療保健的基礎設施，並將投入180億元。

喬州完整報告可看：bit.ly/3uNuO9S。