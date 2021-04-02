喬州去年出口亮眼 減幅全美最低

喬治亞州去年首次擠身美國十大出口州之列。圖為沙凡納港的Garden City Terminal。(Port of Savannah網站)

2020年對全球貿易是充滿挑戰的一年，然而喬治亞州卻首次擠身美國十大出口州之列，且其出口收縮率(rate of export contraction)於前十大出口州中為最低。

喬州 去年出口至全球215個國家及地區，總出口額達388億。最大的五個出口對象為加拿大、德國、中國 、墨西哥 和新加坡。儘管對最大出口國加拿大的出口額較2019年下降14%，對許多其他出口國則大幅增長，譬如德國、中國與香港，分別成長了47%，45%和 41%。其中，對中國出口的增長反映了美中在2020年1月簽署的貿易協定下進行的採購。另外，美國肉禽恢復進入市場也為喬州的生產商創造了出口機會。

相較於美國整體出口在2020年下降了13%，喬州僅萎縮6%。

值得一提的是，喬州在2020年有三分之二的國際貿易與巴西、加拿大、智利、中國、哥倫比亞、歐洲、以色列、日本、南韓、墨西哥、秘魯和英國12個戰略市場有關，喬州於這些國家均設有代表，致力於介紹喬州產業給國際上潛在的客戶，強化出口貿易。喬州經濟發展署署長威爾森(Pat Wilson)表示，這些國際代表為本州企業提供了獨特的資源，特別是在2020年，全球需求和供應鏈迅速變化時，這些代表提供的即時資訊無非是各項產業的重要資產。

喬州有90%的出口都是製造業產品，而剩餘10%為多樣化的農產品。在過去十年中，製造業出口增長了超過30%，而農產品出口更是增長了40%。

航空設備製造業持續位居喬州製造業出口的首位，去年出口總額達到99億8000萬，這個喬州第二大的產業每年可創造575億5000萬的經濟貢獻。德國是喬州航空設備製造業最大出口國，接下來是新加坡、香港、墨西哥和日本。而汽車製造業在2020經歷了顯著的成長，出口額為44億5000萬元，增長38%，主要來自於對德國的增長1165%和對中國的增長997%。

農業替喬州創造一年740億的經濟貢獻，在2020年尤其表現優異，農業出口總額為42億5000萬，只較2019年下降1%，喬州在肉禽、棉花、花生及林木類產品仍居全美之首。主要的農業出口國是中國、加拿大、墨西哥、越南和英國。

喬州2020年的貿易總額總計1377億，跨越221個國家和地區。該州最大的貿易夥伴包括中國、墨西哥、德國、加拿大和南韓。而去年進口總額為989億，較2019年下降了3%，最大進口市場為中國、墨西哥、德國、南韓和日本。(朱姿穎)