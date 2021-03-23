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停止仇視亞裔 數千民眾亞城遊行 華裔數百車隊遊街支持

記者林昱瑄／亞特蘭大報導
民眾集結於亞特蘭大市中心，要求停止對亞裔的仇恨。(Sisi Zhang提供)
民眾集結於亞特蘭大市中心，要求停止對亞裔的仇恨。(Sisi Zhang提供)

上周發生在亞特蘭大三家按摩院及水療中心的槍案，造成八人死亡，其中有六人是亞裔女性，引爆全美怒火。周六下午在亞特蘭大市中心，數千民眾聚集在喬州議會大廈附近高舉標語，要求為受難者伸張正義，並譴責種族主義、仇外和厭女心態(misogyny)。

數千民眾聚集在亞城市中心表達「停止仇視亞裔」的訴求。(Bentley Hudgi...
數千民眾聚集在亞城市中心表達「停止仇視亞裔」的訴求。(Bentley Hudgins提供)
逾千民眾上街，譴責種族主義。(Sisi Zhang提供)
逾千民眾上街，譴責種族主義。(Sisi Zhang提供)

當天，聯邦參議員沃諾克(Raphael Warnock)和奧索夫(Jon Ossoff)，以及第一位越南裔的喬州眾議員阮碧(Bee Nguyen，音譯)均到場。

去年，喬州立法通過了反仇恨犯罪法，該法允許若該犯罪是針對受害人的種族、膚色、宗教、國籍、性別、性取向、性別或殘障等原因，則可對其罪行處以額外的刑罰。

阮碧表示，即使警方及嫌疑犯先前表示犯罪並非針對種族而來，但很明顯此次兇手針對的是亞洲女性經營的企業。

遊行車隊中也有孩子手持「停止仇視亞裔」標語。(蘇靜提供)
遊行車隊中也有孩子手持「停止仇視亞裔」標語。(蘇靜提供)
州議會前的抗議民眾。(Sisi Zhang提供)
州議會前的抗議民眾。(Sisi Zhang提供)

現場民眾來自各個族裔，手持標語在街道上遊行，高喊「停止仇視亞裔」(Stop Asian hate)和「我們就是美國的模樣」(We are what America looks like)。

喬治亞理工學院、來自中國的24歲董同學(Bernard Dong)表示，他對於槍擊案以及持續不斷發生，針對亞裔、少數民族和婦女的暴力行為感到「憤怒和厭惡」。「很多時候亞洲人都太沉默了，但是現在時代在改變。」

當天也有華裔媽媽們發起以車隊方式，攜家帶眷自北郊杜魯斯市(Duluth)的大中華超市出發一路向南開往市中心聲援此活動。共有逾百輛車參加，並以喇叭聲表達對「停止仇視亞裔」的支持。

組織車隊遊行的發起者之一蘇靜表示，自看到市中心的集會訊息後，很是激動，覺得也要盡一分心力參與。但身為母親，家中還有襁褓中的嬰兒，許多人家中也有老人或是行動不方便者，於是便發起以車隊形式表達支持。她說，車隊中的孩童、老人、行動不便者，大家都為公理站出來，以行動表達美國的亞裔不再沉默。

當天到場參與的Sisi Zhang也表示，她在微信群中看到信息後，覺得身為曾經的媒體工作者以及現居亞特蘭大的亞裔商家，有責任在此歷史性的時刻發聲。她說，只有所有族裔站出來，對抗種族主義的邪惡，才得以使我們生存的土地成為樂土。

遊行車隊中也有孩子手持「停止仇視亞裔」標語。(蘇靜提供)
遊行車隊中也有孩子手持「停止仇視亞裔」標語。(蘇靜提供)

而周日傍晚，亞裔美國人資源中心(Asian American Resource Center)理事長關學君、大亞特蘭大地區韓裔美國人協會會長Charlie Kim以及其他亞裔社團領袖們，亦在諾爾克斯市(Norcross)的韓裔美國人社區中心舉辦了祈禱活動，有超過百人參加，更與全美其他九個地方亞裔社群進行連線，悼念事件中的罹難者。

蘇靜的孩子們在家動手做標語。兒子更動員班上同學們一起幫忙製作，感到很自豪。(蘇靜...
蘇靜的孩子們在家動手做標語。兒子更動員班上同學們一起幫忙製作，感到很自豪。(蘇靜提供)
周日傍晚，民眾聚集於韓裔美國人社區中心舉辦祈禱活動。(關學君提供)
周日傍晚，民眾聚集於韓裔美國人社區中心舉辦祈禱活動。(關學君提供)

亞裔 美國 亞特蘭大

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