停止仇視亞裔 數千民眾亞城遊行 華裔數百車隊遊街支持

上周發生在亞特蘭大 三家按摩院及水療中心的槍案,造成八人死亡,其中有六人是亞裔 女性,引爆全美怒火。周六下午在亞特蘭大市中心,數千民眾聚集在喬州議會大廈附近高舉標語,要求為受難者伸張正義,並譴責種族主義、仇外和厭女心態(misogyny)。

數千民眾聚集在亞城市中心表達「停止仇視亞裔」的訴求。(Bentley Hudgins提供) 逾千民眾上街,譴責種族主義。(Sisi Zhang提供)

當天,聯邦參議員沃諾克(Raphael Warnock)和奧索夫(Jon Ossoff),以及第一位越南裔的喬州眾議員阮碧(Bee Nguyen,音譯)均到場。

去年,喬州立法通過了反仇恨犯罪法,該法允許若該犯罪是針對受害人的種族、膚色、宗教、國籍、性別、性取向、性別或殘障等原因,則可對其罪行處以額外的刑罰。

阮碧表示,即使警方及嫌疑犯先前表示犯罪並非針對種族而來,但很明顯此次兇手針對的是亞洲女性經營的企業。

現場民眾來自各個族裔,手持標語在街道上遊行,高喊「停止仇視亞裔」(Stop Asian hate)和「我們就是美國 的模樣」(We are what America looks like)。

喬治亞理工學院、來自中國的24歲董同學(Bernard Dong)表示,他對於槍擊案以及持續不斷發生,針對亞裔、少數民族和婦女的暴力行為感到「憤怒和厭惡」。「很多時候亞洲人都太沉默了,但是現在時代在改變。」

當天也有華裔媽媽們發起以車隊方式,攜家帶眷自北郊杜魯斯市(Duluth)的大中華超市出發一路向南開往市中心聲援此活動。共有逾百輛車參加,並以喇叭聲表達對「停止仇視亞裔」的支持。

組織車隊遊行的發起者之一蘇靜表示,自看到市中心的集會訊息後,很是激動,覺得也要盡一分心力參與。但身為母親,家中還有襁褓中的嬰兒,許多人家中也有老人或是行動不方便者,於是便發起以車隊形式表達支持。她說,車隊中的孩童、老人、行動不便者,大家都為公理站出來,以行動表達美國的亞裔不再沉默。

當天到場參與的Sisi Zhang也表示,她在微信群中看到信息後,覺得身為曾經的媒體工作者以及現居亞特蘭大的亞裔商家,有責任在此歷史性的時刻發聲。她說,只有所有族裔站出來,對抗種族主義的邪惡,才得以使我們生存的土地成為樂土。

遊行車隊中也有孩子手持「停止仇視亞裔」標語。(蘇靜提供)

而周日傍晚,亞裔美國人資源中心(Asian American Resource Center)理事長關學君、大亞特蘭大地區韓裔美國人協會會長Charlie Kim以及其他亞裔社團領袖們,亦在諾爾克斯市(Norcross)的韓裔美國人社區中心舉辦了祈禱活動,有超過百人參加,更與全美其他九個地方亞裔社群進行連線,悼念事件中的罹難者。