疫情推動「宅經濟」 全美去年消費增1.7% 喬州1.2%

新冠疫情 大流行不僅打擊且重塑了全美20兆元的經濟。由於擔心疫情擴散，商場、辦公室、學校紛紛關閉，民眾繭居不出，數百萬人失業。但是，此次危機與12年前的經濟大衰退(The Great Recession)不同，民眾並沒有因此而削減花費。

根據亞特蘭大憲報(AJC)報導，即使是低收入 家庭也增加了花費，主因是聯邦提供了創紀錄的救濟金。哈佛大學研究表示，全美去年消費者支出較前一年增長了1.7%，喬治亞州則增長了1.2%。

但COVID-19的流行改變了民眾購買的商品種類和消費地點。喬州人去年在食品雜貨上的花費增加了14.3%，在餐廳和旅館上的花費減少了13.9%。交通支出下降了41.8%，娛樂和休閒的支出下降了44.2%。

然而，零售方面的支出增加了19.4%，但許多是在網路上，而非實體店面內進行的。

根據居家飾品及建材零售龍頭家得寶(Home Depot)表示，以往民眾會花錢請專業人士裝修家裡，但這一年來越來越多的人寧願自己動手。該公司表示，旗下專業人士服務的銷售額快速增長，但選擇DIY的人群增長更為強勁。

NPD Group的數據顯示，全美家用紡織品的銷售額增長了19%，其他家居裝飾材料的銷售額增長了22%。

疫情剛爆發時，處處可見民眾恐慌採買囤積衛生紙和食物。根據市調公司TOP Data分析全美55家超市的數據，當恐慌漸穩定後，這些物資短缺程度漸少，但食品銷售仍保持強勁。

去年民眾花費成長最多的是烈酒，比2019年增長了33%。

葡萄酒銷售增長12%。肉類上升16%，肉類替代產品暴增34%。巧克力銷售額增長12%，麵包店的甜點增長33%，洋芋片和袋裝爆米花成長10%。

民眾如果去年在餐館消費，絕大多數是外賣或外送。

根據經濟分析局(Bureau of Economic Analysis)的數據，儘管整體平均餐館消費下降，但外賣全年增長了13.5%。Papa John's連續第三季持續兩位數的銷售增長。達美樂(Domino's)表示，去年全美銷售額增長了17.6%。

整天宅在家意味著不須為上班或社交活動打扮梳妝。 NPD集團美容行業顧問Larissa Jensen表示，去年化妝品購買量暴跌了34%，護膚產品下降11%，香水銷售下降8%。

而雖然企業訂購的耗材比一年前少得多，但在家辦公的民眾卻補足了此一缺口。儘管整體辦公用品銷售下降0.3%，但辦公用品的網路銷售額卻增長了35%。

理髮店，美甲店和美容院，也因疫情衝擊門可羅雀，健身 房也面臨了大量會員取消。根據經濟分析局的數據，全美民眾在娛樂上的支出下降了30%。

害怕進出公眾場所者，則找到了維持身材的方式：家用健身器材訂單激增。自行車廠商Schwinn去年春季健身腳踏車的訂單激增。直到今年1月，該公司表示仍在追趕幾個月前的訂單。