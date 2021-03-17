我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

1張圖：美施打1億1073萬劑疫苗 27.9%成人接種

舊金山奧克蘭華埠華翁才說「早上好」竟遭非裔毆打

疫情推動「宅經濟」 全美去年消費增1.7% 喬州1.2%

記者林昱瑄／亞特蘭大報導

新冠疫情大流行不僅打擊且重塑了全美20兆元的經濟。由於擔心疫情擴散，商場、辦公室、學校紛紛關閉，民眾繭居不出，數百萬人失業。但是，此次危機與12年前的經濟大衰退(The Great Recession)不同，民眾並沒有因此而削減花費。

根據亞特蘭大憲報(AJC)報導，即使是低收入家庭也增加了花費，主因是聯邦提供了創紀錄的救濟金。哈佛大學研究表示，全美去年消費者支出較前一年增長了1.7%，喬治亞州則增長了1.2%。

但COVID-19的流行改變了民眾購買的商品種類和消費地點。喬州人去年在食品雜貨上的花費增加了14.3%，在餐廳和旅館上的花費減少了13.9%。交通支出下降了41.8%，娛樂和休閒的支出下降了44.2%。

然而，零售方面的支出增加了19.4%，但許多是在網路上，而非實體店面內進行的。

根據居家飾品及建材零售龍頭家得寶(Home Depot)表示，以往民眾會花錢請專業人士裝修家裡，但這一年來越來越多的人寧願自己動手。該公司表示，旗下專業人士服務的銷售額快速增長，但選擇DIY的人群增長更為強勁。

NPD Group的數據顯示，全美家用紡織品的銷售額增長了19%，其他家居裝飾材料的銷售額增長了22%。

疫情剛爆發時，處處可見民眾恐慌採買囤積衛生紙和食物。根據市調公司TOP Data分析全美55家超市的數據，當恐慌漸穩定後，這些物資短缺程度漸少，但食品銷售仍保持強勁。

去年民眾花費成長最多的是烈酒，比2019年增長了33%。

葡萄酒銷售增長12%。肉類上升16%，肉類替代產品暴增34%。巧克力銷售額增長12%，麵包店的甜點增長33%，洋芋片和袋裝爆米花成長10%。

民眾如果去年在餐館消費，絕大多數是外賣或外送。

根據經濟分析局(Bureau of Economic Analysis)的數據，儘管整體平均餐館消費下降，但外賣全年增長了13.5%。Papa John's連續第三季持續兩位數的銷售增長。達美樂(Domino's)表示，去年全美銷售額增長了17.6%。

整天宅在家意味著不須為上班或社交活動打扮梳妝。 NPD集團美容行業顧問Larissa Jensen表示，去年化妝品購買量暴跌了34%，護膚產品下降11%，香水銷售下降8%。

而雖然企業訂購的耗材比一年前少得多，但在家辦公的民眾卻補足了此一缺口。儘管整體辦公用品銷售下降0.3%，但辦公用品的網路銷售額卻增長了35%。

理髮店，美甲店和美容院，也因疫情衝擊門可羅雀，健身房也面臨了大量會員取消。根據經濟分析局的數據，全美民眾在娛樂上的支出下降了30%。

害怕進出公眾場所者，則找到了維持身材的方式：家用健身器材訂單激增。自行車廠商Schwinn去年春季健身腳踏車的訂單激增。直到今年1月，該公司表示仍在追趕幾個月前的訂單。

疫情 健身 低收入

上一則

擴大政治力量 芝華埠與橋港爭取今年選區合併

延伸閱讀

開放堂食首日 只開放25%空間 但民眾早上9點就排隊

開放堂食首日 只開放25%空間 但民眾早上9點就排隊
科州宣導「無肉日」 內州回敬「愛肉日」

科州宣導「無肉日」 內州回敬「愛肉日」
植物肉Beyond Meat擴大與Walmart合作

植物肉Beyond Meat擴大與Walmart合作
巴士站天天收外賣…是她遺願「生命最後，做想做的事」

巴士站天天收外賣…是她遺願「生命最後，做想做的事」
大連女吃了送錯的外賣 家門口竟遭潑漆

大連女吃了送錯的外賣 家門口竟遭潑漆
日大型電玩機台式微

日大型電玩機台式微

熱門新聞

夏令時間14日開始。（Getty Images）

不用再調時鐘？國會兩黨推動夏令時間永久化

2021-03-14 20:15
佛洛伊德事件發生後，許多民眾在事發地點主動獻花。(本報檔案照片)

2700萬和解 佛洛伊德家屬獲創紀錄民事賠償

2021-03-12 15:21
派翠西亞(Patricia Frieson，61歲，前排右)與家人。(派翠西亞臉書截圖)

「我希望你們永遠不認識我們」伊州首名新冠死者家人吐心聲

2021-03-12 12:59
男童海根的巴斯光年完成機場之旅。（Southwest Airlines / Facebook）

小乘客落下玩具 給足航空公司藉機「大作文章」

2021-03-12 18:08
錢承磊研究如何利用量子力學來提高電場或磁場等物理量的測量精度，可用於醫學和化學的納米級核磁共振成像等領域。（錢承磊提供）

「少年諾獎」錢承磊 聚焦量子領域享受探索過程

2021-03-11 12:20
特斯拉執行長馬斯克8日在推特上放上全家福照片。（推特）

馬斯克秀全家福 暗藏建星際基地雄心

2021-03-08 21:16

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
亞特蘭大3按摩院槍案已8死 4亞裔女身亡 21歲嫌被逮

亞特蘭大3按摩院槍案已8死 4亞裔女身亡 21歲嫌被逮
台遊覽車自撞山壁釀6死 夫妻共赴黃泉好友同遊也遇死劫

台遊覽車自撞山壁釀6死 夫妻共赴黃泉好友同遊也遇死劫
前國安顧問波頓 看美中高層會談：現已非歐巴馬時代

前國安顧問波頓 看美中高層會談：現已非歐巴馬時代
華郵認錯更正報導 川普聲明感謝 籲重啟調查喬治亞州

華郵認錯更正報導 川普聲明感謝 籲重啟調查喬治亞州
大學棄SAT和ACT 申請入學者爆量 哈佛收件遽增42％

大學棄SAT和ACT 申請入學者爆量 哈佛收件遽增42％