200萬貸款救濟金將過期 夏樂梅郡居民快申請

夏樂市和梅克倫堡郡(Mecklenburg)發出通知表示，有超過200萬元的貸款 救濟金即將過期，正等待符合條件的民眾申請。

該郡新冠病毒流行援助計畫經理巴比(Erin Barbee)指出：已收到超過5000份租金 援助申請，但其貸款援助計畫雖然也在同一天開跑，但只收到了不到300份申請案。在所有貸款救濟的250萬元款項中，迄今只使用了23萬3000元，剩下的資金將在9月到期。她說，知道許多人需要這些救助資金，呼籲民眾盡速申請。

根據其合作夥伴DreamKey的網站顯示，如果民眾因新冠疫情 而被解雇，可能有資格獲得貸款救濟。申請資格是家庭收入不得超過地區中位數收入(AMI)的80%：比如1人上限為4萬6800元；2人5萬3450元；3人6萬150元；4人6萬6800元等。此外，申請救助的房屋貸款，必須是申請者在梅郡的主要住所，貸款必在疫情流行之前就已存在，而且不能已經包含在損失減免計畫(loss mitigation program)中，且不能遭法院強制拍賣(foreclosure)。

符合條件者請上網申請：mortgagereliefclt.com；如需要協助，可致電：(704)343-4692，留下連絡訊息，有專人回電提供協助。