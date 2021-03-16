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亞城都會7學區 下學年仍可選上網課

亞特蘭大訊
亞城都會區七個公立學區的督學表示，學生在下一個學年仍可選擇返校上課或線上學習。(記者林昱瑄╱攝影)
亞城都會區七個公立學區的督學表示，學生在下一個學年仍可選擇返校上課或線上學習。(記者林昱瑄╱攝影)

根據亞特蘭大憲報(AJC)報導，亞城都會區七個公立學區的學生可以在下一個學年度選擇是否返校上課或繼續線上學習。

日前亞特蘭大憲報舉辦線上論壇，由教育專欄作家唐尼(Maureen Downey)主持，包括克來頓郡(Clayton)、卡布郡(Cobb)、底克甫郡(DeKalb)、富頓郡(Fulton)、谷内郡(Gwinnett)、亨利郡(Henry)以及亞特蘭大公校(APS)的學區代表均參與。

亨利郡學區督學戴維斯(Mary Elizebeth Davis)說，對線上學習的質量和效果持樂觀態度，她表示雖然線上學習不適用所有的學童，但是相信選擇線上學習的家庭都對其質量具有信心。一年前各學校因為新冠肺炎的爆發均紛紛轉為線上學習，這個無預期的轉變讓學校因應措手不急。然而，在過去的一年裡，各學校均不斷修正改進線上學習的運作。

重啟學校的時間每個學區不同，谷内郡在去年8月份便開放給學生到校上課的選項，底克甫郡這周才對部分學生重新開放到校上課，而克來頓郡要到下個月才會開放。

針對唐尼對重啟學校的提問，眾督學表示他們必須把安全列入考量。富頓郡督學魯尼(Mike Looney)說，重啟到校上課的決定並不容易，需平衡考量學生的需求和教職員對新冠肺炎的擔憂。

與會的督學們表示，在下一個學年度選擇到校學習的學生仍需要遵守目前實施的防疫措施，包括戴口罩，使用消毒液，以及保持社交距離。

而喬州新冠疫苗已開放給教師施打，所有的督學均表示會鼓勵教職員接受疫苗接種，但不會強制要求。(朱姿穎)

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