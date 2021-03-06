鼎信銀行助中小企業復甦快速申請PPP貸款盡全力助大家取得紓困金

鼎信銀行貸款專員，左起商業貸款副總裁Tim Jennette、陳奕山 (Ian Chen)及Jun Lee。(鼎信銀行提供)

新冠肺炎重創經濟，位於喬治亞州Johns Creek市的鼎信銀行 (Loyal Trust Bank)，為了幫助華人 商家度過難關，以大家最熟悉的中文服務，幫忙申請聯邦開通的美國 小企業管理局SBA「薪資保護貸款 計畫」(Paycheck Protection Program, PPP)，希望華裔商家取得這項紓困貸款，創造產業復甦的機會。

新冠病毒疫情從去年持續影響大眾生活與企業的營運，聯邦SBA的PPP貸款對520萬名申請者提供了5250億元，以對抗疫情難關。今年1月11日SBA再次開放申請PPP貸款，平均每個商家貸款約7萬4000元。2月24日起SBA又開始針對員工20人以下的小企業申辦PPP貸款，確保更加照顧經營小生意的商家。其中，特別是希望照顧到包括華人在內的少數族裔、女性經營或位處資源不足社區的企業，更容易獲得聯邦援助。

鼎信資深執行副總裁兼首席風險管理執行長楊一民指出，聯邦政府推出的PPP貸款條件較去年寬鬆、簡單化，相關規定有：貸款寬免Loan Forgiveness百分之百依據美國小企業管理局SBA的條款規定；條款Terms規定不要求抵押Collateral，不需個人擔保，借貸銀行不會收取額外費用；貸款總額有兩類：某些公司企業是平均每月薪資的3.5倍，某些則是2.5倍；貸款資格是：員工300名以下小企業；貸款費用60%用於支付薪資；2020年每季度總收入(Gross Revenues)比2019年同期，或是2020年比2019年全年下降25%或更多。

這一輪對於少數族裔、弱勢群體以及女性業主有更多優先待遇，楊一民進一步指出，這波貸款對特定行業諸如NAICS Code 72，即與餐飲相關業者，有更多的助益，過去貸款總額是平均每月薪資的2.5倍，這次則可達3.5倍。從事餐飲服務相關行業的華人朋友，尤應把握機會申請。

鼎信銀行是從1998年美國金融危機以來，在喬治亞州極少數被批准成立的新銀行之一，也是唯一一家由華人為主導的新銀行。楊一民表示，該銀行不斷追求自我成長，從存款到貸款，持續按部就班推出針對適合亞裔和華人的銀行商品，成立以來正好遇到百年罕見的疫情，抱持著為華人在內的亞裔社區商家服務的態度，在去年第一輪PPP紓困貸款中，行員們從上到下發揮分工協作、默契十足的團隊精神，甚至犧牲睡眠，攜手辛苦投入，結果貸款給商家的額度比例名列全美各銀行前茅。

楊一民說，這次PPP申請條件簡化許多，不用再計算雇員人數，最重要的是商家要證實2020年第一、第二或第三季度的總收入，只要其中有一季度比2019年的同季度降低了至少25%，便可申請。由於大家可能還沒有2020年稅表，商家只要提供每季度財務報表或銀行對帳單(Statement)，15萬元以下的貸款額度豁免方法相對簡單，鼎信銀行會盡全力地幫助大家。其中，將優先照顧與滿足與該行有商業關係的客戶及喬州當地商家；其次也會在有餘力的情況下，幫忙外地商家申請。

他表示，由於去年PPP貸款有500萬家公司申請，發現某些做假的個案，因此SBA局審核貸款作業較謹慎，申請時間估計會二至三周。透過鼎信銀行申請的方法非常簡便，詳情可上網：www.loyaltrustbank.com或直接在loyaltrustbank.streetshares.com/ppp3/register，註冊一個新的戶頭，便可線上申請。不過由於申請者眾，網路塞車時，請大家耐心等候。

PPP申請人也可洽詢貸款專員：商業貸款副總裁陳奕山Ian Chen (中文服務)：[email protected]、Tim Jennette電郵：[email protected]，Jun Lee(韓語服務)電郵：[email protected]。或打鼎信銀行電話：678-783-8018，親赴銀行辦理，地址：11675 Medlock Bridge Road, Johns Creek, GA 30097。