甘城中校與佛大台灣同學會 線上猜謎慶春節

甘城中校慶祝春節線上晚會一景。(螢幕翻拍)

甘城(Gainesville)中文學校與佛羅里達大學(UF)台灣 同學會日前共同舉辦慶祝牛年春節線上晚會，近70人參加，UF老師吳文杏、李育豪，佛州 中文學校聯合會會長梁桂台，中華民國僑務委員會王成章委員，駐邁阿密台北經濟文化辦事處處長錢冠州、僑務秘書吳佩芬、領事陳紋美及副領事蔡亦欣等亦出席。會中進行猜謎遊戲，播放歌曲搶答歌名，大家齊唱同歡，還有摸彩，氣氛熱烈。

佛大台灣同學會指導老師李育豪感謝僑務委員會及經文處贊助，同學會幹部策畫活動；錢冠州祝福與會者牛轉乾坤，否極泰來。感謝主辦單位舉辦活動，肯定甘城中校致力推廣華語文教育，宣揚傳統文化，並分享台灣防疫 成就，感謝佛州僑界協助經文處捐贈主流社區口罩等醫療物資，為社區防疫奉獻。

王成章及梁桂台致詞拜年，希望疫情平息，明年與僑胞團圓慶祝春節。吳佩芬介紹僑委會與與衛福部合作推廣的「健康益友APP」，到今年12月底，凡辦理僑胞卡者，均可免費使用，她鼓勵僑胞們踴躍下載，以備不時之需。另外，陳紋美及蔡亦欣也簡報經文處服務項目，提醒臺灣留學生們在美求職之訊息與相關規定，及畢業返台時各注意事項。