我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

1.9兆紓困案 眾院219：212通過

吳孟達病危 醫通知家人到場…好友：已在準備後事

甘城中校與佛大台灣同學會 線上猜謎慶春節

記者陳文迪／佛州報導
甘城中校慶祝春節線上晚會一景。(螢幕翻拍)
甘城中校慶祝春節線上晚會一景。(螢幕翻拍)

甘城(Gainesville)中文學校與佛羅里達大學(UF)台灣同學會日前共同舉辦慶祝牛年春節線上晚會，近70人參加，UF老師吳文杏、李育豪，佛州中文學校聯合會會長梁桂台，中華民國僑務委員會王成章委員，駐邁阿密台北經濟文化辦事處處長錢冠州、僑務秘書吳佩芬、領事陳紋美及副領事蔡亦欣等亦出席。會中進行猜謎遊戲，播放歌曲搶答歌名，大家齊唱同歡，還有摸彩，氣氛熱烈。

佛大台灣同學會指導老師李育豪感謝僑務委員會及經文處贊助，同學會幹部策畫活動；錢冠州祝福與會者牛轉乾坤，否極泰來。感謝主辦單位舉辦活動，肯定甘城中校致力推廣華語文教育，宣揚傳統文化，並分享台灣防疫成就，感謝佛州僑界協助經文處捐贈主流社區口罩等醫療物資，為社區防疫奉獻。

王成章及梁桂台致詞拜年，希望疫情平息，明年與僑胞團圓慶祝春節。吳佩芬介紹僑委會與與衛福部合作推廣的「健康益友APP」，到今年12月底，凡辦理僑胞卡者，均可免費使用，她鼓勵僑胞們踴躍下載，以備不時之需。另外，陳紋美及蔡亦欣也簡報經文處服務項目，提醒臺灣留學生們在美求職之訊息與相關規定，及畢業返台時各注意事項。

僑務秘書吳佩芬介紹健康益友APP。(螢幕翻拍)
僑務秘書吳佩芬介紹健康益友APP。(螢幕翻拍)
駐邁經文處處長錢冠州致詞，向與會者祝賀春節。(螢幕翻拍)
駐邁經文處處長錢冠州致詞，向與會者祝賀春節。(螢幕翻拍)
僑務委員王成章(左)、蔡麗麗夫婦出席並致詞。(螢幕翻拍)
僑務委員王成章(左)、蔡麗麗夫婦出席並致詞。(螢幕翻拍)

台灣 佛州 防疫

上一則

單日可打7000劑！聯合中心接種站3月10日啟用

下一則

減少排隊時間…MVC新增3網路預約業務

延伸閱讀

北卡台鄉會 線上慶牛年

北卡台鄉會 線上慶牛年

中文學校線上迎春遭亂入 北加中文學校聯合會資安防範

中文學校線上迎春遭亂入 北加中文學校聯合會資安防範
聖地牙哥北郡中文學校 師生熱鬧過春節

聖地牙哥北郡中文學校 師生熱鬧過春節
李文斯頓中華文化日 雲端慶春節

李文斯頓中華文化日 雲端慶春節

大華府同鄉會聯合會 千人春節雲聯歡

大華府同鄉會聯合會 千人春節雲聯歡
佛州及美南僑團與中國駐美國大使館視訊賀年

佛州及美南僑團與中國駐美國大使館視訊賀年

熱門新聞

魚是華人的主要飲食料理種類之一。(特派員黃惠玲/攝影)

多吃魚變聰明？近2成華人體內汞超標 吃對才是關鍵

2021-02-24 11:16
一童失溫致死，德州電力相關單位遭求償一億元。(ERCOT網頁)

「停電害我11歲兒被凍死」 媽咪提告求償1億

2021-02-22 08:55
德州山姆休士頓大學政治系助理教授翁履中家中天花板因水管爆裂而塌陷。圖 / 翁履中提供

世界OnAir／水管爆、天花板塌…德州華人談暴風雪噩夢

2021-02-23 17:29
工程人員正在恢復受損的電力設施。（美聯社）

德州居民沒電傷身 有電傷荷包

2021-02-20 15:02
新州民眾排隊等待接種新冠疫苗。(美聯社)

第二劑疫苗副作用明顯 專家建議提前請病假

2021-02-18 14:17
疫情大流行期間，很多窮人生活潦倒，要依靠政府的救濟食物生活；圖為在洛杉磯，食物銀行的員工在派發免費食物。(Getty Images)

上網課時啜泣 新州三年級女孩挨餓求援

2021-02-26 13:06

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
吳孟達病危 醫通知家人到場…好友：已在準備後事

吳孟達病危 醫通知家人到場…好友：已在準備後事
情趣用品掉海裡？女子潛水遇「陰莖魚」 網友見照歪樓

情趣用品掉海裡？女子潛水遇「陰莖魚」 網友見照歪樓
賀錦麗：打第2劑疫苗後 曾出現輕微副作用

賀錦麗：打第2劑疫苗後 曾出現輕微副作用
輸入郵遞區號 CDC網站幫你找新冠疫苗

輸入郵遞區號 CDC網站幫你找新冠疫苗
他與裸女視訊被提離婚 劇情逆轉…意外得知兒非親生

他與裸女視訊被提離婚 劇情逆轉…意外得知兒非親生