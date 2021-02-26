北卡華聯雲端春晚 外地節目也來同歡

各舞蹈團展現舞藝。(記者王明心／攝影)

北卡華人 聯合會(CAFA)是北卡最大的華人組織，以往皆在北卡大學的紀念館舉行大型春節聯歡會；今年因逢疫情，改為雲端 舉行，依舊秉承一貫風格，呈現形式多樣、涵蓋各年齡層的節目。總導演胡暉表示，疫情限制了人們的活動空間，但卻促使大家發揮想像力和創意，許多節目實現了舞台無法達到的效果。

節目一開始，來自大江南北的會員別出心裁地以各地鄉音向大家拜年，連在美國成長的第二代都字正腔圓地說著吉祥話。接下來的內容包括鑼鼓、舞蹈、歌唱、魔術、樂器、戲曲、詩朗誦、武術等，體現華人熱鬧歡騰、載歌載舞的過年氣氛。

兩位主持人劉弘彥、周薇巧妙地為節目穿針引線，也帶領觀眾進行網上猜謎和抽獎。猜謎題目從春節習俗、中華文化、歷史典故，到北美生活、北卡知識都有。今年得益於許多商家鼎力支援，提供了高達近4000元的獎品，大大激勵觀眾的參與意願，每次題目一出，就有眾多觀眾在猜謎App上搶答，也在聊天區和活動微信群裡熱烈回應。

華聯第一次以網路形式舉行春晚，在選題、製作、技術上都經歷挑戰。胡暉解釋，因為主持人在現場，須在Zoom上快速切換，經過反覆調試，終於達到較滿意的效果，她盛讚導播丁悄芳是大功臣。為展現新意，主辦單位不採用已在以前春晚或別處表演過的節目，務求給觀眾第一手的藝術饗宴，為達到較佳的視覺效果，很多團體及組委會花了大量的時間錄製和後期編輯。

不過春晚以網路形式進行也有好處。胡暉說以往春晚在大禮堂舉行，因受地緣限制，節目均出自本地團體。今年利用網路優勢，邀請外地的節目，讓觀眾耳目一新。以往因考慮大舞台的視覺效果，極少個人表演，雲端形式使個人節目成為可能。當天推出的一組小明星系列，包括琵琶、鋼琴、獨唱、戲曲清唱，讓有藝術才華的青少年們有機會一展風采。

胡暉說這是一場由演員、老師、教練、家長，以及無私奉獻的全體幕後工作人員聯手打造的集體作品，製作上有蠻大的改進空間，華聯將累積經驗，竭盡全力，為社區打造更亮麗的平臺。