我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

加州新冠死亡突破5萬大關 在全球「國家」排名14

抗變種病毒！輝瑞測試加強劑 莫德納研發新疫苗 

亞城看板／太極拳學會開新班 玉山科技談人工智慧

記者林昱瑄

太極拳學會 3•6開新班

亞特蘭大太極拳推廣學會2021年新班將於3月6日(周六)上午10時開始，今年地點改在谷內郡的Pinckneyville Park Medlock Pavilion，待僑教中心開放後再移回。如當天天氣低於40度或刮風下雨，將順延一周。4月後天氣漸暖，亦會回復到周六早上9時上課。

每堂課90分鐘，為期九個月，教導楊氏鄭曼青大師37式太極拳。意者可當天直接帶支票報名上課。可洽會長戴念華：(404)606-1828、前會長閻然：(678)463-2246，或陳集泉老師：(678)485-8099。Email：[email protected]。上課地點：Pinckneyville Park Medlock Pavilion, 4758 South Old Peachtree Rd, Peachtree Corners, GA 30071。

玉山科技 3•6談人工智慧

由美東南玉山科技協會主辦，甘斯維爾台灣商會協辦的講座「2021人工智慧新興年」將於3月6日(周六)下午2時至3時於線上舉辦。駐亞特蘭大辦事處經濟組陳新發組長將主講台灣人工智慧產業的發展、王韶華博士(工業技術研究院ITRI位於加州子公司總裁)將主講人工智慧相關發展及應用暨臺灣產業合作，而陳品諭博士(IBM Thomas J. Watson研究中心研究員)主講人工智慧的安全性及可靠性。講座連結：bit.ly/3bD6QGu

人工智慧 台灣 亞特蘭大

上一則

客家鄉親會 雲端慶祝「天穿日」

下一則

疫期購屋熱 麻州西部房價也大漲

延伸閱讀

假人模特兒當主角 Balenciaga廣告充滿奇幻感

假人模特兒當主角 Balenciaga廣告充滿奇幻感
鴻海威州球體建築高效能運算中心 估3月中開始進駐

鴻海威州球體建築高效能運算中心 估3月中開始進駐
治新冠肺炎陽交大找到潛力藥 比瑞德西韋強數十倍

治新冠肺炎陽交大找到潛力藥 比瑞德西韋強數十倍
雲服務需求增 華為5G業績報捷

雲服務需求增 華為5G業績報捷
30歐洲民權團體發起連署 要求禁止生物辨識監控

30歐洲民權團體發起連署 要求禁止生物辨識監控
融合書法與太極拳 廖禎祥自創「祥門」半世紀

融合書法與太極拳 廖禎祥自創「祥門」半世紀

熱門新聞

魚是華人的主要飲食料理種類之一。(特派員黃惠玲/攝影)

多吃魚變聰明？近2成華人體內汞超標 吃對才是關鍵

2021-02-24 11:16
一童失溫致死，德州電力相關單位遭求償一億元。(ERCOT網頁)

「停電害我11歲兒被凍死」 媽咪提告求償1億

2021-02-22 08:55
德州山姆休士頓大學政治系助理教授翁履中家中天花板因水管爆裂而塌陷。圖 / 翁履中提供

世界OnAir／水管爆、天花板塌…德州華人談暴風雪噩夢

2021-02-23 17:29
新州民眾排隊等待接種新冠疫苗。(美聯社)

第二劑疫苗副作用明顯 專家建議提前請病假

2021-02-18 14:17
工程人員正在恢復受損的電力設施。（美聯社）

德州居民沒電傷身 有電傷荷包

2021-02-20 15:02
UIUC研究生雇員組織發起聲援陳一東網路簽名。(網站截圖)

未檢測病毒 中國博士生遭UIUC開除學籍 註銷簽證

2021-02-17 22:13

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
嚴重恐致死！自中國非法進口 美回收近10萬磅火鍋底料

嚴重恐致死！自中國非法進口 美回收近10萬磅火鍋底料
報復伊朗！拜登上台首次軍事行動 空襲敘利亞軍事設施

報復伊朗！拜登上台首次軍事行動 空襲敘利亞軍事設施
拖倒在地拳打腳踢…法拉盛華女家前遭搶 過程不到15秒

拖倒在地拳打腳踢…法拉盛華女家前遭搶 過程不到15秒
為了上共車道 他載「假爺爺」一年半從未被識破

為了上共車道 他載「假爺爺」一年半從未被識破

殖利率閃漲嚇壞投資人 道股重挫560點

殖利率閃漲嚇壞投資人 道股重挫560點