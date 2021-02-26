亞城看板／太極拳學會開新班 玉山科技談人工智慧

太極拳學會 3•6開新班

亞特蘭大 太極拳推廣學會2021年新班將於3月6日(周六)上午10時開始，今年地點改在谷內郡的Pinckneyville Park Medlock Pavilion，待僑教中心開放後再移回。如當天天氣低於40度或刮風下雨，將順延一周。4月後天氣漸暖，亦會回復到周六早上9時上課。

每堂課90分鐘，為期九個月，教導楊氏鄭曼青大師37式太極拳。意者可當天直接帶支票報名上課。可洽會長戴念華：(404)606-1828、前會長閻然：(678)463-2246，或陳集泉老師：(678)485-8099。Email：[email protected]。上課地點：Pinckneyville Park Medlock Pavilion, 4758 South Old Peachtree Rd, Peachtree Corners, GA 30071。

玉山科技 3•6談人工智慧

由美東南玉山科技協會主辦，甘斯維爾台灣 商會協辦的講座「2021人工智慧新興年」將於3月6日(周六)下午2時至3時於線上舉辦。駐亞特蘭大辦事處經濟組陳新發組長將主講台灣人工智慧產業的發展、王韶華博士(工業技術研究院ITRI位於加州子公司總裁)將主講人工智慧相關發展及應用暨臺灣產業合作，而陳品諭博士(IBM Thomas J. Watson研究中心研究員)主講人工智慧的安全性及可靠性。講座連結：bit.ly/3bD6QGu。