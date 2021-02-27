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購買佛州房地產正是好時機 世界級旅遊聖地奧蘭多Encore適合自住+投資

佛州工商組
佛羅里達溫特花園Encore附近購物消費方便，距離迪士尼世界主題公園僅八分鐘車程。(房地產公司網路)
佛羅里達溫特花園Encore附近購物消費方便，距離迪士尼世界主題公園僅八分鐘車程。(房地產公司網路)

在房貸低利息的推波助瀾下，房市即使在新冠疫情下，依然火熱，此時更是投資佛羅里達州房地產的最佳時機。佛羅里達州奧蘭多Orlando專業房地產經紀人閻佳藝Jamie表示，現在正是購買世界旅遊聖地奧蘭多都會區溫特花園(Winter Garden)Ovation Way上的Encore新社區獨棟房的好時機，不僅可長期自住，退休養老，又能當作旅遊休閒的度假屋，甚至出租投資，回報相當可觀。

有「陽光之城」美譽的佛州奧蘭多，既是世界級旅遊度假、養老聖地，還擁有世界聞名主題樂園迪士尼、環球影城、海洋世界、樂高公園等，在疫情之前，每年接待世界遊客量7500多萬人次，全美一年當中有四分之一家庭到此旅遊。Jamie指出，奧蘭多像磁石一樣吸引著世界各地的人移民到此，不管喜靜喜動、愛湖愛海，熱衷挑戰有所活動、還是安享晚年，不管是為了學習前沿的技術、還是為了追尋各色的藝術，奧蘭多總能滿足大家的需求，總能在這片土地上提供一個適合的家。

Jamie是位認真負責的年輕一代房地產經紀人，全程服務房屋買賣、商業投資、物業管理等。不僅深受長官的賞識，細心負責又熱忱的態度更受她的客戶讚揚，她可幫忙介紹各類型自住房或度假屋。她指出，位於奧蘭多西南邊的溫特花園，最新的Ovation Encore社區獨戶房屋，地址是12025 Encore At Ovation Way, Winter Garden, FL 34787，交通便捷，擁有好學區，距離迪士尼世界主題樂園車程僅八分鐘。

Ovation Encore獨戶房屋有二層樓、也有一層樓平房(Bungalow and Cottage)，價格由從332,990元起。其中簡易別墅Bungalow系列，面積範圍從1,602到2,781平方英尺；Cottage系列將展示六個獨特的一層和兩層房屋，面積從1,857平方英尺到3,611平方英尺。兩系列新房經過精心的開放式內部設計，有現在最流行的大型廚房，有SPA的主人套房以及帶頂棚的寬敞陽台。

Ovation Encore整個社區兼具自然和現代元素，新房居民可享受健身中心和戶外聚會區，並可使用會所Club寬敞有頂露台、廚房，以及度假風格的游泳池，還可在社區狗公園遛狗時，於遮陽的野餐桌上欣賞自然美景。

有關佛州房市現況，據房地產投資公司Norada Real Estate Investments今年1月公布的統計，奧蘭多房市平均會收到三個出價(offers)，並且在17天左右售出，平均12月的房子售價為28萬4000元，比前一年上漲7.1%，而中價位平均房價為27萬7000元。奧蘭多地區房地產經紀人協會Orlando Regional Realtors Association發表的報告也指出，現在正是購買該地區房地產的好時機。

同時，佛州是經過州政府特批可以短期租賃的地區。Jamie表示，購買這兒的房子可以家人和親友自住、投資或短期租賃，具有極高升值潛力和可觀的房屋租金回報。有關奧蘭多房地產和度假屋的詳情可洽詢閻佳藝Jamie電話：407-796-22673，電郵：[email protected]，或微信orlandostar。Encore At Ovation 相關資訊可直接聯絡閻佳藝，或上網https://www.mihomes.com/new-homes/florida/orlando-metro/winter-garden/encore-at-ovation。

奧蘭多遊度假屋可輕鬆休假之餘，兼出租投資。(房地產公司提供)
奧蘭多遊度假屋可輕鬆休假之餘，兼出租投資。(房地產公司提供)
佛羅里達溫特花園Encore有各類房型。(房地產公司網路)
佛羅里達溫特花園Encore有各類房型。(房地產公司網路)
購買佛羅里達奧蘭多都會區溫特花園Encore新房正是時候。(mihomes.co...
購買佛羅里達奧蘭多都會區溫特花園Encore新房正是時候。(mihomes.com網路截圖)
佛羅里達溫特花園Encore全新社區位於Ovation Way。(房地產公司網路...
佛羅里達溫特花園Encore全新社區位於Ovation Way。(房地產公司網路)
佛羅里達溫特花園Encore的獨戶平房。(房地產公司網路)
佛羅里達溫特花園Encore的獨戶平房。(房地產公司網路)
關注閻佳藝微信，可立即了解佛州地產詳情。
關注閻佳藝微信，可立即了解佛州地產詳情。

房地產 投資 佛州

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