我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

加州通過600元紓困 570萬人收到退稅45到60天可領

拜登1.9兆紓困案 預計本周眾院通過 法案重點搶先看

聯邦疫苗站 佛州4都會區下周開打

記者陳文迪／佛州報導
聯邦3月起將在四都會區增設疫苗站。(美聯社)
聯邦3月起將在四都會區增設疫苗站。(美聯社)

聯邦大眾疫苗接種中心3月3日起在四都會區設立，每日12小時，可供應3000劑疫苗。州長德桑提斯(Ron DeSantis)表示，預計3月3日開放，每周七天每日12小時，上午7時至晚7時，提供2000劑疫苗接種，每個站點將有兩個較小的移動衛星站點，在服務不足的地區每天管理500劑，使每個站點的總數達到每天3000劑。

地點包括奧蘭多瓦藍西亞大學(Volencia College)、邁阿密戴德社區大學北校區(Miami Dade Community College, North Campus)、坦帕灰狗巴士站(Tampa Greyhound Track)及傑城門路商場(Gateway Mall)，這些站點將充當樞紐，並在附近社區提供更多的支持性小型疫苗接種中心。

白宮新冠高級顧問斯拉維特(Andy Slavitt)表示，聯邦疫苗接種地點根據一系列標準確定，其中包括疾病控制與預防中心的社會脆弱性指數，考慮社會經濟地位，家庭組成，少數族裔，語言，住房類型和交通狀況等，旨在識別和繪製全國危機期間最需要支持的社區。選擇時的兩大考量為如何使更多的人更快地接種疫苗，以及如何使更多的人更公平地接受疫苗接種。

根據白宮，橘郡被選為試點計畫，因是佛州服務不足/邊緣化人口嚴重不足的九郡之一。橘郡目前的貧困率為16.1%，一半以上的人口是少數族裔，10.9%殘疾人，11.4%為65歲以上，有6%的人口英語水平有限，6%的家庭沒有汽車。

斯拉維特說，白宮預計將在未來10天內發布更多公告，將有助於弱勢人群獲得疫苗，減少包括交通不便和預約等障礙。目前只有65歲以上的居民和醫護人員有資格接種疫苗，預約可上網：myvaccine.fl.gov

CDC巴西變種病毒(P.1)數據全美分布圖示。(CDC數據截圖)
CDC巴西變種病毒(P.1)數據全美分布圖示。(CDC數據截圖)
CDC英國變種病毒(B.1.1.7)數據全美分布圖示。(CDC數據截圖)
CDC英國變種病毒(B.1.1.7)數據全美分布圖示。(CDC數據截圖)

疫苗 白宮 佛州

上一則

史上處決死刑犯最多…維州將廢死刑 南部第一州

延伸閱讀

加州州長施壓 要求加速學校恢復正常授課

加州州長施壓 要求加速學校恢復正常授課
病毒變種快 加州數年內恐難群體免疫

病毒變種快 加州數年內恐難群體免疫
美接種疫苗加速 已注射6300萬劑 所有成人夏末前能打到

美接種疫苗加速 已注射6300萬劑 所有成人夏末前能打到
阿聯酋航空SkyCargo貨運與UNICEF合作 運送新冠疫苗

阿聯酋航空SkyCargo貨運與UNICEF合作 運送新冠疫苗
英國即將逐步解封！疫苗大臣：當前封鎖將是最後一次

英國即將逐步解封！疫苗大臣：當前封鎖將是最後一次
台疫苗上看4500萬劑 陳時中：不強迫接種

台疫苗上看4500萬劑 陳時中：不強迫接種

熱門新聞

UIUC研究生雇員組織發起聲援陳一東網路簽名。(網站截圖)

未檢測病毒 中國博士生遭UIUC開除學籍 註銷簽證

2021-02-17 22:13
一童失溫致死，德州電力相關單位遭求償一億元。(ERCOT網頁)

「停電害我11歲兒被凍死」 媽咪提告求償1億

2021-02-22 08:55
新州民眾排隊等待接種新冠疫苗。(美聯社)

第二劑疫苗副作用明顯 專家建議提前請病假

2021-02-18 14:17
工程人員正在恢復受損的電力設施。（美聯社）

德州居民沒電傷身 有電傷荷包

2021-02-20 15:02
芝加哥15日大雪加上強風，導致能見度低，氣象局呼籲民眾非必要勿外出。(特派員黃惠玲/攝影)

零下20度 降雪14吋 ！新一波暴風雪襲芝城

2021-02-15 09:58
馬州州長霍根(Larry Hogan)稱馬州出現首例巴西變種病毒(P.1 variant)確診病例。(美聯社)

馬州現首例巴西變種病毒確診病例 返美後病逝

2021-02-18 15:28

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
梅根‧馬侃在節目中對拜登公開喊話：開除佛奇

梅根‧馬侃在節目中對拜登公開喊話：開除佛奇
美接種疫苗加速 已注射6300萬劑 所有成人夏末前能打到

美接種疫苗加速 已注射6300萬劑 所有成人夏末前能打到
「停電害我11歲兒被凍死」 媽咪提告求償1億

「停電害我11歲兒被凍死」 媽咪提告求償1億
拜登1.9兆元紓困案 預計本周眾院通過 法案重點搶先看

拜登1.9兆元紓困案 預計本周眾院通過 法案重點搶先看
最高法院拒叫停傳票 川普須交稅表

最高法院拒叫停傳票 川普須交稅表