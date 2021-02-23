聯邦疫苗站 佛州4都會區下周開打

聯邦3月起將在四都會區增設疫苗站。(美聯社)

聯邦大眾疫苗 接種中心3月3日起在四都會區設立，每日12小時，可供應3000劑疫苗。州長德桑提斯(Ron DeSantis)表示，預計3月3日開放，每周七天每日12小時，上午7時至晚7時，提供2000劑疫苗接種，每個站點將有兩個較小的移動衛星站點，在服務不足的地區每天管理500劑，使每個站點的總數達到每天3000劑。

地點包括奧蘭多瓦藍西亞大學(Volencia College)、邁阿密戴德社區大學北校區(Miami Dade Community College, North Campus)、坦帕灰狗巴士站(Tampa Greyhound Track)及傑城門路商場(Gateway Mall)，這些站點將充當樞紐，並在附近社區提供更多的支持性小型疫苗接種中心。

白宮 新冠高級顧問斯拉維特(Andy Slavitt)表示，聯邦疫苗接種地點根據一系列標準確定，其中包括疾病控制與預防中心的社會脆弱性指數，考慮社會經濟地位，家庭組成，少數族裔，語言，住房類型和交通狀況等，旨在識別和繪製全國危機期間最需要支持的社區。選擇時的兩大考量為如何使更多的人更快地接種疫苗，以及如何使更多的人更公平地接受疫苗接種。

根據白宮，橘郡被選為試點計畫，因是佛州 服務不足/邊緣化人口嚴重不足的九郡之一。橘郡目前的貧困率為16.1%，一半以上的人口是少數族裔，10.9%殘疾人，11.4%為65歲以上，有6%的人口英語水平有限，6%的家庭沒有汽車。

斯拉維特說，白宮預計將在未來10天內發布更多公告，將有助於弱勢人群獲得疫苗，減少包括交通不便和預約等障礙。目前只有65歲以上的居民和醫護人員有資格接種疫苗，預約可上網：myvaccine.fl.gov。