北卡大公羊吉祥物拉美西斯21世離世

「拉美西斯21世」去年退休後，在農場安養，於周一去世。(取自新聞與觀察家報)

一隻名為「拉美西斯21世」(Rameses XXI)的多塞特角公羊(Dorset Horn ram)周一下午在農場中平靜地去世。牠在過去近10年中，因擔任北卡 大學吉祥物而備受喜愛和關注。

飼養員巴奈特(Don Basnight)向新聞與觀察家報表示，這隻多塞特角公羊在一歲生日前就開始了吉祥物職業生涯，人們把牠的角塗成卡羅來納藍色，在接下來的九年裡，代表北卡大學參加比賽。拉美西斯21世去年秋天退休後，到三角地區卡波羅(Carrboro)北邊的一個農場度過餘生。

這個農場在過去98年裡，養育了幾代的吉祥物。出自此農場的年輕公羊奧提斯(Otis)被選為繼任者，將成為北卡大學的下一個吉祥物。

根據該校博物館資料，該校橄欖球隊在1924年的賽季中戰況慘烈，啦啦隊長哈金斯(Vic Huggins)認為該校需要一個吉祥物，類似北卡州大的狼或喬州 大學的牛頭犬。當時大家暱稱該隊後衛馬利特(Jack Merritt)為「猛撞的公羊」(Battering Ram)，得到以公羊為吉祥物的靈感。

哈金斯用25元從德州訂購了一隻活羊，起名為拉美西斯，於1924年11月8日在該校與邁阿密大學的比賽中，第一次登場。自此拉美西斯和他的後代一直是北卡大學美式足球 比賽的常客。

拉美西斯在1987至1988年之間，也進入該校的籃球賽季中。該校學生穿著公羊圖案服裝觀賽，已成為大學生活的一個重要部分。