北卡發現5例英國變種病毒 12日起Walgreens可接種

Walgreens連鎖藥局將於12日起在北卡300個分店提供疫苗。(記者王明心／攝影)

根據abc11電視台報導，北卡 目前已出現5例B.1.1.7 COVID-19變種病例。這個變異病毒首先在英國發現，占現有變異病例的大多數。此外該州還發現一例被稱為「丹麥第五群」 (Denmark "cluster five")的變異病例。為及早遏制病毒擴散，維克郡(Wake)將在11日，把PNC體育館的停車場改為大型注射場所，Walgreens藥房也將於12日開始，在全州300個分店提供疫苗 接種服務。

根據疾病控制與預防中心(CDC ) 8日的資料，美國33個州共發現690例B.1.1.7病例。馬可醫學實驗室(Laboratory Operations at MAKO Medical)副總裁胡佛(Steve Hoover)表示，不同病例的數量在持續上升，在過去一周裡，樣本返回陽性變異病例的比率從25%上升到現在的50%。

疫情方興未艾，北卡首府所在的維克郡加緊疫苗注射的腳步，將於11日在洛麗PNC體育館，將8000個停車位轉換成一個大規模得來速疫苗接種場地，目標是為了等候名單上的2100多名衛生保健工作者和65歲及以上的人。根據維克郡官網，自1月中旬以來，這份名單已經收到了9萬4000多份請求。

目前北卡疫苗接種進程到了第二階段，包括基本一線工作者、保健工作者、監獄、無家可歸者、收容所或移民和漁業住房中的人、65歲以上成人，以及65歲以下患有一種慢性病，根據CDC的定義，會因而導致嚴重疾病風險的成年人。具資格的民眾會收到電話、電郵，或短信通信，再依照上面所列的鏈接登記預約。

此外，Walgreens連鎖藥局也將於12日起在北卡300個分店提供疫苗注射。符合條件者要在Walgreens.com設立帳戶，選擇預約接種疫苗的地點和時間，可以同時預約第一次和第二次接種。