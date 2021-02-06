Lawnstarter網站評比：邁阿密 全美最有魅力城市

邁阿密被評為全美最有魅力的城市。魔幻城市的夜景之一。(取自邁阿密市府臉書)

Lawnstarter網站近日發布的全美最迷人的50城市排行(Most Glamorous Cities)，依據四大類，包括餐廳及酒吧、藝術娛樂、休閒及住宿、美容、時尚及購物，以及財富與成功等，以20項指標檢視全美50個最大的城市；邁阿密以總分57.58分奪魁，在餐飲類及時尚購物兩大項均居第一，在娛樂、藝術、休閒及住宿類居第二。

邁阿密的人均珠寶店最多。(報表截圖)

邁阿密的奢侈品及化妝品類店家人均排第二。(報表截圖)

檢視標準從米其林星級餐廳、高端珠寶和化妝品商店，五星級酒店和鄉村俱樂部的數量，時裝周活動和家庭財富等，邁阿密被公認為是美國 所有城市中最炫麗和最時髦的城市。研究報告說，陽光燦爛的邁阿密在美國最迷人的城市中奪魁，每10萬居民中的雞尾酒吧，沙龍和夜總會比美國其他任何地方都要多，在時尚和購物類別中更是閃耀。邁阿密在與購物相關的奢侈品、珠寶、手表和香水店四個指標中均名列榜首。在美國，沒有哪個地方比魔幻之城(Magic City)更愛辦派對聚會和買鑽石。

邁阿密的五星級酒店人均數排名第五。(報表截圖)

坦帕的高爾夫球俱樂部人均排名第三。(報表截圖)

最有魅力城市第二名為紐約 50.76分、在財富和成功及藝術娛樂、休閒和住宿類居冠，第三至五名依序為舊金山43.01分、拉斯維加斯40.99分，以及亞特蘭大40.58分。佛州 其他入榜的城市：坦帕35.56分，排名第八，傑城(Jacksonville)第43，得分僅6.61。

排名詳情：https://www.lawnstarter.com/blog/studies/most-glamorous-cities-in-us/#highlights。