喬州企業新冠免責延長一年 議會過首關

喬治亞州 議會去年在數周的辯論之後，通過法案，若民眾指控企業使他們染疫時可免於被告。本周三眾議會委員會在會議上同意，將此一法案期限再延長一年，而沒有進行辯論。

根據亞特蘭大憲報(AJC)報導，眾議會民事司法制度特別委員會成員將HB第112號法案提交眾議會，以進行不同意見的討論。

該法案將於今年7月14日到期，目前提案則將期限延長至2022年7月14日。

支持此提案的共和黨委員會主席凱利(Trey Kelly)說，此案得到重要的商業遊說團體以及通常代表原告律師的喬治亞州審判律師協會(Georgia Trial Lawyers Association)的支持。

凱利表示，需要為企業和場所提供保護，這些業者努力保持開放並遵守防疫 準則。「重要的是，我們要保持經濟開放和人民有工作。」

民主黨員去年則稱此舉保護範圍過於廣泛，最多應僅限於醫療機構。

根據此法，企業、醫療保健提供者或受保護的實體必須有重大過失表現；「故意和肆意的不當行為」；或魯莽、故意傷害他人的行為才會敗訴。這些均高於一般的「過失」(negligence)標準。

親友死於新冠疫情 的一民眾表示，由於此項法條，即使州調查結果認定長照機構防疫不力，他們也被禁止對其提起告訴。反對者Jen則說，在現今的州政府心裡，民眾的健康及權益遠不及企業來得重要。