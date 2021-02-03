喬州、北卡2大醫療系統合併 成立新品牌

總部位於梅肯市(Macon)的喬治亞州 第二大醫院系統Navicent Health與總部在北卡夏樂市的愛群醫療(Atrium Health)於1月29日宣布合併，建立新品牌Atrium Health Navicent。Atrium Health Navicent將雇用約6500名工作人員，其中包括750名醫生和100多名醫療住院醫師和受訓人員。

愛群醫療共擁有7萬名工作人員，42家醫院和1500多個護理地點。

愛群醫療總裁兼首席執行官伍兹(Eugene A. Woods)說：此1合併標示了該集團致力於改善喬州 中部和南部社區健康的又一里程碑。

據了解，愛群醫療已投入資金並與臨床專家合作，以提高向喬州居民提供的服務的深度和廣度。合作夥伴將向喬州人提供癌症 ，心臟和兒科護理等方面的頂級專家和先進治療方法；推出一系列虛擬護理產品—從虛擬訪問到虛擬護理交付系統，以提供創新的護理選擇；並將專注於有助預防疾病的方案，解決影響健康的社會因素：例如糧食不安全，負擔得起的住房等。

Navicent總裁兼首席執行官芬利(Delvecchio Finley)說，通過品牌重塑，Atrium Health Navicent將擴大向整個東南區患者提供服務和護理。