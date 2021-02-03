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喬州、北卡2大醫療系統合併 成立新品牌

記者王政賢／北卡羅來納州報導

總部位於梅肯市(Macon)的喬治亞州第二大醫院系統Navicent Health與總部在北卡夏樂市的愛群醫療(Atrium Health)於1月29日宣布合併，建立新品牌Atrium Health Navicent。Atrium Health Navicent將雇用約6500名工作人員，其中包括750名醫生和100多名醫療住院醫師和受訓人員。

愛群醫療共擁有7萬名工作人員，42家醫院和1500多個護理地點。

愛群醫療總裁兼首席執行官伍兹(Eugene A. Woods)說：此1合併標示了該集團致力於改善喬州中部和南部社區健康的又一里程碑。

據了解，愛群醫療已投入資金並與臨床專家合作，以提高向喬州居民提供的服務的深度和廣度。合作夥伴將向喬州人提供癌症，心臟和兒科護理等方面的頂級專家和先進治療方法；推出一系列虛擬護理產品—從虛擬訪問到虛擬護理交付系統，以提供創新的護理選擇；並將專注於有助預防疾病的方案，解決影響健康的社會因素：例如糧食不安全，負擔得起的住房等。

Navicent總裁兼首席執行官芬利(Delvecchio Finley)說，通過品牌重塑，Atrium Health Navicent將擴大向整個東南區患者提供服務和護理。

喬州 癌症 喬治亞州

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