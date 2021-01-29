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數位鴻溝 喬州66萬學童上網課 15%家中無網路

記者閻尚恩／亞特蘭大報導
喬州寬頻分布，城鄉差異大，橘色代表有寬頻，黃色代表無寬頻。(喬州2020年寬頻報告)
喬州寬頻分布，城鄉差異大，橘色代表有寬頻，黃色代表無寬頻。(喬州2020年寬頻報告)

聯合國兒童基金會(UNICEF)最新報告指出，因疫情致使喬治亞州66萬學童在家上網課，但其中15%因貧窮無力負擔上網，或沒有鋪設管線，導致學童無法受教，加劇數位鴻溝(digital divide)。另喬州政府2020年公布寬頻報告(Georgia's Broadband Availability Map)，超過百萬州民缺乏寬頻網路，譬如富頓郡(Fulton)超過3%居民、1萬6609戶其受教權和求職權受影響；因此聯邦通訊委員會(FCC)評估加強E-Rate計畫補貼貧戶上網費用。

此外，喬州政府1月實施新法，規定電力公司(EMCs)向網路公司、如Comcast，AT＆T等，收取網路設備附著電線桿連接費用(pole attachment rates)必須公平合理，以推動偏鄉上網。

疫情期間民間呼籲聯邦通訊委員會強化E-Rate財務補貼，不僅強化學校、圖書館，也應補貼貧困家庭支付上網費用。然前任主席共和黨Ajit Pai拒絕採納，認為法律中E-Rate只用於教室內上網；家庭不在教室內，所以不應補貼貧困家庭上網。Pai卸任後，委員會民主黨2席委員與共和黨2席票數平手，因日前喬州選出2席民主黨聯邦參議員，民主黨主導參院FCC人事任命案，有望打破席數相同的僵局。而拜登政府則欲紓困補貼貧戶每月50元上網費，同時避免屏蔽內容導致歧視，恢復網絡中立性(Net Neutrality)，保障教育與平等。

喬州偏鄉地區網路普及低，喬州商會執行長克拉克(Chris Clark)說，疫情暴露偏鄉無法上網的系統結構弊病。因為電力公司向網路公司索取昂貴的連接電線桿費用，所以網路公司不願意安裝網路設備到電線桿上，導致偏鄉居民上網率低。因此新法規定無網地區，電力公司每根電線桿收費1元，為期6年，低價吸引工程盡速擴建；現有電線桿全州統一費率27.71元，費率中的26.94％分撥給網路公司，是寬頻產業遊說聯邦通訊委員會規定7.4%的3.5倍。克拉克表示，支持標榜公平合理連桿費的244號法案，實施新法可望帶來改變。

喬州寬頻分布：亞特蘭大都會區，橘色代表有寬頻，黃色代表無寬頻。(喬州2020年寬...
喬州寬頻分布：亞特蘭大都會區，橘色代表有寬頻，黃色代表無寬頻。(喬州2020年寬頻報告)

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