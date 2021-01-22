喬州疫苗接種量連2周倍增 第二劑預約難

喬州民眾在Conyers一注射站外等待接種新冠疫苗。(美聯社)

儘管疫苗 推出緩慢備受批評，喬治亞州近日在疫苗注射上仍有些許進展。州長坎普(Brian Kemp)周二表示，該州疫苗接種量連續第二周增加了一倍以上。

同時，喬州 新確診數，就醫人數以及病毒檢測 陽性比例均在下降。

喬州日前已擴大疫苗施打對象至65歲以上，但許多已獲得第一劑注射者表示，在預約第二劑時遇到問題，也不清楚是否有足夠劑量來進行第二次注射。

上周川普政府承認，幾周前承諾民眾會確保能施打完兩劑疫苗的劑量事實上並不存在。而喬州則期望新上任的拜登政府能夠運送給該州更多的劑量。公衛署官員周二重申將目前疫苗「全部用掉」，不要保留任何劑量。

由於疫苗供不應求，喬州許多郡的衛生部門電話依舊癱瘓，許多民眾亦抱怨網站預約亦十分困難。

住在巴克亥(Buckhead)的退休教師Lisa Karesh原本應在本周二接受第二劑的輝瑞疫苗。但卻遲遲未收到衛生單位承諾、包含預約鏈結的電子郵件。她表示，很想見孫子孫女。「我們希望恢復日常生活。我們已經竭盡所能做了所有能做的。我很害怕沒有第二劑可以打。」

而現年78歲的Alpharetta居民Ron Kurtz於12日接種了第一劑，但卻無法通過電話或網站預約第二劑的時間。

為了緩解民眾的擔憂，公衛署發言人海恩斯(Sheena Haynes)表示，富頓郡(Fulton)董事會於本周二開始試行一新程序，使那些已注射者可以安排第二劑接種。

但亦有多位老人告訴亞特蘭大憲報(AJC)，由於衛生部門與超市藥房預約都已額滿，他們不確定供應者是否有足夠劑量預留給第二劑。

一些專家說，只須施打一劑就可得到部分保護。愛默蕾大學(Emory)流行病學教授德里奧博士(Dr. Carlos del Rio)說，研究表明，第一劑可以預防60%至80%的COVID-19發生率，儘管最好還是應施打第二劑。

但去年疫苗的臨床試驗並未深入研究一次性注射方案，美國食品藥品監督管理局(FDA)和其他專家表示，不知道單劑疫苗的保護期能持續多久。FDA強烈建議遵循在21天或28天內補充第二劑。

根據疾病控制和預防中心(CDC)的數據，喬州已注射了約2萬2300劑第二劑疫苗。這只是已施打總數逾53萬劑中的很小一部分。

CDC數據顯示，截至周二，喬州的第二劑疫苗接種率為每10萬居民210例，是所有州中第二低的，僅高於俄亥俄州的每10萬居民中有116人。

在周二的聽證會上，公衛署長杜米(Kathleen Toomey)將問題歸咎於沒有足夠的劑量。她表示，「我們每周僅獲得8萬劑，這對於一個擁有1100萬人的州來說並不多。」

杜米承認在民眾預約疫苗上，有「巨大挫敗感」，稱其18個中心的表現並非「最佳」。她表示，其部門認為用於預約病毒檢測的網站系統可用於疫苗預約，但事實證明需求過於龐大。