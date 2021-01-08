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國會騷亂 喬州州長斥川普煽動 副州長、議長也同聲譴責

記者林昱瑄／亞特蘭大報導
坎普譴責川普煽動暴民對佔領國會。(美聯社)
坎普譴責川普煽動暴民對佔領國會。(美聯社)

在周三下午美國國會發生暴民入侵後，喬治亞州州長坎普(Brian Kemp)、副州長以及該州議長稍晚共同召開記者會。坎普譴責川普煽動暴民占領國會。他並稱暴徒的行動「是種恥辱」，是「非美國的」。

川普日前不斷要求坎普辭職，因為他針對推翻拜登11月的大選勝利結果「做得不夠」。坎普亦譴責了一直要求召開特別立法會議以試圖翻轉喬州16張選舉人票結果的共和黨州議員。

而現任的共和黨喬州聯邦參議員洛夫勒(Kelly Loeffler)，周二在決選中失利，敗給了民主黨的奧薩夫(Jon Ossoff)。她選前表示將對喬州選舉人票結果表達反對。但她周三在參議院表示，「今日發生的事件迫使我重新考慮。我現在出於良心，無法反對喬州選舉人票的資格證明」。

周三中午過後，有近百名支持川普的武裝抗議者聚集在州議會外，甚至有民眾進入州議會，試圖尋找州務卿拉芬斯伯格(Brad Raffensperger)要與其對話。州務卿及其工作人員為安全起見，事先已自辦公室撤離。

副州長鄧肯(Geoff Duncan)在記者會上亦捍衛拜登獲得喬州16張選舉人票的完整性，並呼籲川普針對國會暴亂發表更有力而明確的談話。

喬州眾議會議長拉爾斯頓(David Ralston)稱暴力行為「卑鄙」，並且可能「沒有任何正當性」。

一些民主黨人則呼籲採取更強有力的行動。新當選的喬州聯邦眾議員布爾多(Carolyn Bourdeaux)呼籲立即對川普進行彈劾，理由是「川普對此事件負有個人責任，並公然嘗試破壞喬州選舉」。

另一位喬州聯邦眾議員麥克巴斯(Lucy McBath)則呼籲副總統潘斯(Mike Pence)和川普內閣援引美國憲法第25修正案(25th Amendment)，讓川普下台。

坎普並表示他將繼續執行派遣喬州國民兵以控制抗議情事的行政命令。該命令最初是針對在非裔的佛洛伊德(George Floyd)遭白警殺害後抗議的民眾，此事件後來造成了數起砸窗，搶劫，縱火燒州警大樓的事件。

而周三在國會暴亂中死亡的五名人士，周四經警方證實其中一位是來自於喬州肯尼索(Kennesaw)的博伊蘭(Rosanne Boyland)，死因是「醫療緊急狀態」(medical emergency)，另有數名喬州民眾被捕。

周三下午，喬州州務卿拉芬斯伯格(左三)及其工作人員為安全起見，自州議會內的辦公室...
周三下午，喬州州務卿拉芬斯伯格(左三)及其工作人員為安全起見，自州議會內的辦公室撤離。(美聯社)
American Patriots USA的領袖多勒斯(Chester Dole...
American Patriots USA的領袖多勒斯(Chester Doles，白衣者)，周三下午進入州議會三樓尋找州務卿辦公室，試圖要找拉芬斯伯格談話。(美聯社)
針對周三的國會暴動，喬治亞州州長坎普(右)、副州長鄧肯(左)以及州眾議會議長拉爾...
針對周三的國會暴動，喬治亞州州長坎普(右)、副州長鄧肯(左)以及州眾議會議長拉爾斯頓(David Ralston)共同召開記者會譴責。(美聯社)

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