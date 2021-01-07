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1張圖看疫情：全美逾2130萬確診 佛州破140萬

攻破國會的「死亡衝突」 是臥底栽贓？預謀行動？

增近1.8萬確診 再創單日最高

記者陳文迪／佛州報導
佛州衛生廳6日疫情數據。(佛州衛生廳)
佛州衛生廳6日疫情數據。(佛州衛生廳)

佛州6日增1萬7783例確診，創單日最高紀錄，確診率12.59%。檢測需求激增，各處站點大排長龍。疫苗需求高於供應，州長德桑提斯(Ron DeSantis)周三宣布將邁阿密的硬石體育場(Hard Rock Stadium)設置為檢測及疫苗接種站，並已與大眾超市(Publix)進行疫苗接種試點計畫，本周四起在三郡提供疫苗接種。

硬石體育場為全州最大的檢測站之一，州長指未來每天將可提供1000劑疫苗接種。州長鼓勵未顯示病毒症狀的老年人接種疫苗而不要進行檢測。他說，目前正協商，可望在馬林魚體育館(Marlins Park)開設疫苗注射站點。截至周三，全州逾32萬9060人接種疫苗。

與Publix超市合作的三郡為馬利安郡(Marion)、賀南多郡(Hernando)和喜翠斯郡(Citrus)，共計22家店。超市說，疫苗將按預約供應，用完為止。藥房副總裁拉斯克(Dain Rusk)表示，每家商店每天將為約120人接種疫苗。人們可以在1月7日周四開始預約，同日開始打疫苗。所有疫苗免費，但要求顧客攜帶保險證明，必須帶有照身分證件，預約可上網：publix.com/COVIDvaccine。

州長說，如果試點計畫順利進行，Publix可以在全州更多的地方提供疫苗，Publix在佛州經營756家藥房。另外，羅德岱堡的假日公園計畫於周四開放，面向需要預約的老年人，鮑爾郡(Broward)衛生局已經開設另外三個站點。

佛州逾32萬人已接種疫苗。(美聯社)
佛州逾32萬人已接種疫苗。(美聯社)

疫苗 檢測 佛州

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