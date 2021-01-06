夏樂地區75歲以上長者 可預約新冠疫苗接種

北卡 日前已展開1a階段疫苗 注射，而州長庫柏(Roy Cooper)將75歲以上老人列入順位1b，預計11日才會進入1b階段。但自6日起，夏樂梅克倫堡郡(Mecklenburg)將首先實施75歲以上長者預約施打疫苗。意者可致電：(980)314-9400，或上網預約：bit.ly/392EunU，現場將不接受無預約者。

另外，夏樂市西郊的加斯頓郡(Gaston)也正為該郡75歲以上老人和其他具資格者準備疫苗。官員說，計畫繼續提供每周一次的接種，時間和地點將在GastonSaves.com網站宣布。

而全州獲得疫苗數最多的三角地區維克郡(Wake)，因人口最多，醫護人員也最多，目前尚未宣布如何預約。

有鑑於新冠疫苗在州內分發的短短幾周內，就顯示出延誤和後勤挑戰，庫柏已動員該州國民兵(National Guard)來協助疫苗接種工作。

根據北卡衛生與公眾服務部(NCDHHS)數據，截至5日上午，該州至少有10萬9799人接受了第一劑疫苗接種。疾病控制與預防中心(CDC)4日的數據顯示，北卡接受第一劑疫苗的速度比全國其他地區要慢。截至4日上午9時，該州每10萬人中僅有966人接受接種，是全國第六低。

而夏樂橄欖樹基金會曾廣斌醫生日前撰文談北卡及夏樂地區疫情 。他提醒民眾，現在正是黎明前的黑暗，應繼續加強個人防護，減少聚會；目前上市的新冠疫苗，既高效又安全，除非有禁忌症，應積極接種。

他並指出，目前的兩種疫苗在有效性及安全性上幾乎沒有多大差異。輝瑞要求16歲以上才可接種；Moderna則要求18歲以上；另在劑量及二針注射間隔；保存溫度上有些差異。由於疫苗有限，多數人沒有選擇；如果真的可以選擇，Moderna的疫苗在減少傳染性及防止重症感染有較多的證據。