亞城榮光會元旦升旗 大雨移室內 熱情不減
為了慶祝中華民國110年元旦，亞特蘭大榮光聯誼會在僑教中心舉行升旗典禮。由於喬治亞州疫情仍嚴峻，現場進行人數管控，參加者亦戴上口罩並維持社交距離。當天下著大雨，因此儀式移師至室內舉辦。
典禮首先由全體齊唱美國及中華民國國歌開場，之後在國旗歌的樂聲中進行升旗儀式。主席並帶領大家齊呼口號，盛讚台灣自由民主。現場來賓並相互團拜恭賀新年快樂。
榮光會會長王本桓表示，還記得去年元旦升旗由於是台灣大選前夕，盛況空前有300人。接下來的園遊會就開始遇到疫情，來訪人數往下掉，還能小賺實屬不易。緊接著疫情擴散，公司關門，餐廳倒閉，許多人失業。2020年實屬不易，望2021年能扭轉乾坤。他說，新的一年疫苗已推出，陳英偉醫師已經接種，一點問題都沒有，他鼓勵長輩們趕快去打。
駐亞特蘭大辦事處處長王翼龍說，雖然過去一年很困難，但還是有幾件值得慶幸的事：台僑防疫做得非常好，今天大家才能在這邊升旗，是最大的福氣；而過去一年台美關係步步高升，始終維持在高檔。他鼓勵僑胞們，疫苗已推出，在接種前希望大家持續保持健康。等到疫情結束後活動恢復正常，盼與大家一起努力合作，把台美關係再向前推進。
僑教中心主任賴麗瑩表示，在元旦除了要恭祝大家新年快樂外，勉勵僑胞們心中還是要記住當年先烈們拋頭顱灑熱血，要緬懷這面國旗是如何誕生的，希望大家更加團結更加努力，讓這面國旗持續飄揚。
當天王翼龍與賴麗瑩並代表僑委會頒發感謝狀予協助及贊助防治COVID-19有功的僑團，包括世界華人工商婦女企管協會亞特蘭大分會及華人活動中心。另外也頒發感謝狀予協助辦理國慶慶祝活動有功僑團，包括了榮光會，亞城世華以及美東南區華人高爾夫球協會。
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