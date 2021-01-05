亞城榮光會元旦升旗 大雨移室內 熱情不減

榮光會在僑教中心內舉辦元旦升旗典禮。(記者林昱瑄／攝影)

為了慶祝中華民國110年元旦，亞特蘭大 榮光聯誼會在僑教中心舉行升旗典禮。由於喬治亞州疫情 仍嚴峻，現場進行人數管控，參加者亦戴上口罩並維持社交距離。當天下著大雨，因此儀式移師至室內舉辦。

王翼龍(右)與賴麗瑩(左)代表僑委會頒發感謝狀予華人活動中心。(記者林昱瑄／攝影)

典禮首先由全體齊唱美國及中華民國國歌開場，之後在國旗歌的樂聲中進行升旗儀式。主席並帶領大家齊呼口號，盛讚台灣自由民主。現場來賓並相互團拜恭賀新年快樂。

王翼龍(右)與賴麗瑩(左)代表僑委會頒發感謝狀予世界華人婦女工商協會亞特蘭大分會會長邱婷蘭。(記者林昱瑄／攝影)

榮光會會長王本桓表示，還記得去年元旦升旗由於是台灣大選前夕，盛況空前有300人。接下來的園遊會就開始遇到疫情，來訪人數往下掉，還能小賺實屬不易。緊接著疫情擴散，公司關門，餐廳倒閉，許多人失業。2020年實屬不易，望2021年能扭轉乾坤。他說，新的一年疫苗已推出，陳英偉醫師已經接種，一點問題都沒有，他鼓勵長輩們趕快去打。

王翼龍(右)與賴麗瑩(左)代表僑委會頒發感謝狀予榮光會會長王本桓。(記者林昱瑄／攝影)

駐亞特蘭大辦事處處長王翼龍說，雖然過去一年很困難，但還是有幾件值得慶幸的事：台僑防疫做得非常好，今天大家才能在這邊升旗，是最大的福氣；而過去一年台美關係步步高升，始終維持在高檔。他鼓勵僑胞們，疫苗已推出，在接種前希望大家持續保持健康。等到疫情結束後活動恢復正常，盼與大家一起努力合作，把台美關係再向前推進。

王翼龍(右)與賴麗瑩(左)代表僑委會頒發感謝狀予美東南區華人高爾夫球協會會長黃綉卿。(記者林昱瑄／攝影)

僑教中心主任賴麗瑩表示，在元旦除了要恭祝大家新年快樂外，勉勵僑胞們心中還是要記住當年先烈們拋頭顱灑熱血，要緬懷這面國旗是如何誕生的，希望大家更加團結更加努力，讓這面國旗持續飄揚。

當天王翼龍與賴麗瑩並代表僑委會頒發感謝狀予協助及贊助防治COVID-19有功的僑團，包括世界華人 工商婦女企管協會亞特蘭大分會及華人活動中心。另外也頒發感謝狀予協助辦理國慶慶祝活動有功僑團，包括了榮光會，亞城世華以及美東南區華人高爾夫球協會。