北卡染疫率 8郵遞區號破10% 前3位均是監獄所在地

高點大學因有自己的郵遞區號，確診案例在人均排名中比其他大學突出。(取自該校官網)

北卡 什麼地區受新冠病毒感染最嚴重？北卡衛生部(NCDHHS)從今春開始一直按著郵遞區號在追蹤新冠病例，在全州超過750個郵遞區號中，有8個區號是每10個居民中就有一個以上的病例。

根據北卡衛生部的報告，截至29日淩晨止，北卡共有52萬716個確診病例，6561人死亡，3192人住院治療。菲爾德維爾觀察報(Fayetteville Observer)指出，有8個郵遞區號顯示出哪些人受到病毒衝擊最大，以及病毒在北卡傳播最廣的方式和地點。

該州郵遞區號27209的比思科鎮(Biscoe)約有4500人，新冠確診病例就有455人。當地的木材場、養殖場和鑄造廠雇用了許多工人，他們表示即使感染了病毒，也不想缺班。有的人是因工作性質不允許停工，有的人是需要錢。該區無法有效遏制病毒蔓延的另一原因是有許多居民是好幾代人同住，一人得病，其他人就易受感染。該鎮人口約40%是拉丁裔居民，常不戴口罩地聚集在一起。

由於病毒通過空氣飛沫傳播，被封閉在近距離的人特別容易受到感染，北卡前三名郵遞區號都是州或聯邦監獄 的所在地。據北卡公共安全部(NC Department of Public Safety)報告，州監獄中有7300多名囚犯COVID-19檢測 呈陽性，自3月以來，州監獄中大約有五分之一的人感染了新冠病毒。

距離維州不遠，郵遞區號27553的沃倫懲教所(Warren Correctional Institution)有372例新冠檢測呈陽性，占該區號病例的大部分。受感染者並不全是囚犯，有些懲教人員將病毒從周圍社區帶進監獄，又從監獄帶回到周圍社區。

高點大學(High Point U)所在的郵遞區號也名列排行榜上。這所位於吉爾福德郡(Guilford)的私立文理學院有自己的郵遞區號，這使得它的228個案例在人均排名中比其他大學更突出。該校上學期採取面對面授課方式，其官網在致2021年春季班學生的信上表示，基於學生和家長的要求和支持，該校新學期將繼續面授，並督促學生在校期間除了常洗手、戴口罩、保持社交距離外，還要自備溫度計，每天早上進行自我健康評估，學校也會每日消毒公共區域。