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佛州11月失業率維持6.4% 奧蘭多最高7.7%

記者陳文迪／佛州報導

佛州經濟機會廳(DEO )近日發布報告，州失業率保持穩定，11月與10月均為6.4％，大奧蘭多地區為全州都會區最高，為7.7％。美國11月整體失業率為6.7％。

新冠疫情持續影響全州經濟，尤其對依賴旅遊業的中佛州經濟影響更巨。根據報告，11月共有約65萬1000名佛州人失業。在中佛州，橘郡8.1%，歐夏拉郡(Osceola)為9.7％，湖郡(Lake)6.5％，沙米洛郡(Seminole)5.7％。歐夏拉郡及橘郡分占州第一二位。奧蘭多都會區最高，超越在過去幾個月中失業率最高的邁阿密。

DEO勞動力市場統計局長約翰斯頓(Adrienne Johnston)說，今年的季節性零售招聘不振。人們在網上購物增多，企業並沒有增聘員工。

該報告指，佛州11月就業總數為858萬8200人，比去年同月少41萬8500。失業人數最多的行業是休閒和酒店業，為18萬7500個工作崗位，比上一年減少14.9％。疫情導致奧蘭多地區的主題公園、酒店、餐廳和其他旅遊業大量裁員，僅迪士尼就有逾1萬8000人被解雇。

不過，隨隨著疫苗出現，已有恢復的跡象。奧蘭多環球影城和迪士尼最近宣布一些酒店的重新開放日期，而主題公園雖然容量受限，但仍在運行。預期到春天，佛州失去的120萬個工作岡位可望恢復一半以上。約翰斯頓表示，企業正在創造就業機會，人們重新進入勞動力市場。

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