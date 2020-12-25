共和黨拉票 2新任眾議員：保護小企業主 確保政府制衡

史迪爾(Michelle P. Steel，右)表示，共和黨的兩位候選人是商人，了解小型企業的挑戰。左為金(Young Kim)。(關學君提供)

為協助兩位參與1月喬治亞州聯邦參議員決選的共和黨 候選人普度(David Perdue)以及洛夫勒(Kelly Loeffler)，兩位由加州 前來，於11月擊敗現任聯邦眾議員而當選的韓裔史迪爾(Michelle P. Steel)和金(Young Kim)，日前在杜魯斯市一家餐廳舉辦了記者會，共和黨全國委員會亞太裔媒體主任張曼君(Marina Tse)亦特地從華府飛來出席。

張曼君當天宣布了此次共和黨為了捍衛參議院多數黨控制權保衛戰而組成的喬治亞州亞太聯盟領導團隊名單，她本人擔任聯盟主席，而聯盟總協調人則由曾參選州議員的關學君擔任。另外亞裔 各大族群皆有代表參與，其中華裔社區代表，由甫接任世界台商會總會長的王德(Shuling Wang)擔任，韓裔由Sunny Park，印度裔Rick Desai、菲律賓裔Marissa Hartwick、越南裔Tim Le及苗裔由Paul Yang擔任。

亞太裔占全美人口近7%，張曼君表示，亞裔選票至關重要。

而擊敗現任民主黨的盧達(Harley Luda)，贏得了加州第48個選區的史迪爾表示，此次來喬州助選是為了拯救美國。她說，自己熱中於幫助小型企業。喬州共和黨的兩位候選人是商人，了解小型企業的挑戰。

「我們更需要一個平衡的政府，下一屆眾議院將由民主黨主導，我們需要參議院由共和黨領導，以便能夠平衡聽取雙方的意見，」史迪爾表示。

金則是擊敗了現任民主黨的喜納羅斯(Gil Cisneros)，獲得了加州第39區眾議院議員席位。她說，共和黨需要贏得參議院的兩個席次來確保對政府的制衡。

她並敦促年輕的亞裔選民多加了解影響其生活和未來的問題。她說，相信普度與洛夫勒將保護亞裔美國人和小企業主的利益。

關學君表示，這次決選具有關鍵性，喬治亞州將決定未來國會和黨占多數，更將決定美國的走向。他呼籲亞裔將對總統大選支持的熱情，投入到1月決選中。