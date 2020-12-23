克服防疫倦怠 醫師：首先讓大腦休息

蔣蔚指出，一定要克服看心理醫生的錯誤想法。(取自橄欖樹基金會講座截圖)

夏樂橄欖樹基金會日前邀請杜克大學醫學院內科及精神心內科教授蔣蔚醫師，針對新冠病毒流行期出現的倦怠，講解其症狀和應對、干預辦法。

蔣蔚指出，倦怠(burnout)意為燃燒殆盡之意。如何判斷倦怠，主要看症狀表現，即是否有頭痛、失眠 、易怒、思考停滯，甚至凡事了無興趣，處於精力耗盡狀態。這些症狀主要在工作中發生，雖然不算疾病，卻是導致嚴重心理疾病的高危因素。

蔣蔚說，病毒流行期間，居家隔離、遠程上班導致倦怠更重。比如頭痛或渾身痛，感覺疲憊；再就是失眠，睡眠質量差，人變得固執易發脾氣。早期跡象就是感到身體和情緒很疲勞，還有其他的疼痛，比如腸胃痛、頭痛、胸痛。

蔣蔚指出，倦怠有四個發展階段。從開始的蜜月期、心理平衡期、慢性期到危機期。每個人都要知道自己的倦怠發展到了什麼水平，從而採取正確方式克服。

蔣蔚說，克服倦怠首先要讓大腦休息，特別要注意節制瀏覽媒體、微信 的時間，克服遠程辦公虛擬會議增加而帶來的大腦勞累和緊張。睡前冥想、放鬆讀書、聽舒緩音樂，改善睡眠，必要時尋求專家幫助。要留出時間與親友相處，進行戶外活動緩壓力，最簡單的就是散步。

蔣蔚指出，倦怠可能發生在任何人身上。人們對應倦怠要保持開放的態度。她說，一定要消除看心理諮詢醫生，就說明自己無能、失敗和羞恥的感覺。

蔣蔚也提醒聽眾要多曬太陽，冬天裡起碼半小時；多吃蔬菜水果、高蛋白(比如海鮮)食物；保持足夠的維生素B、 C和D。但補充維生素D時，也要注意補充適量鈣，因為維生素D能促進鈣的吸收，對保持肌力、增強身體平衡能力、減少跌倒、降低骨折風險都有益。