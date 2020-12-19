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加大教授：疫苗有嘔吐、頭暈、發燒副作用 表示有效

佛州長照單位 目標4周內 打完新冠疫苗

記者陳文迪／佛州報導
南佛州第一批接受新冠疫苗注射的長照單位John Knox Village療養院，右前為州長德桑提斯。(州府提供)
南佛州第一批接受新冠疫苗注射的長照單位John Knox Village療養院，右前為州長德桑提斯。(州府提供)

臨聖誕節僅一周，佛州連續多日逾萬例確診。前線醫護以及長期護理機構的居民和工作人員，本周開始首批新冠疫苗施打，州長德桑提斯(RonDeSantis)表示，希望長照單位在四周內完全接種。

州長指，佛州是第一個開始為長照機構人員施打疫苗的州，特別配置EMS人員在潘勒斯郡(Pinellas)和鮑爾郡(Broward)及邁阿密戴德郡等地區執行任務，到12月22日，六天內將至111個療養院長照單位施打疫苗。

因於疫情的疲勞或疫苗開始分發的消息，許多人開始放鬆警惕，專家擔心，聖誕節和新年聚會變成超級傳播活動。橘郡衛生局皮諾(Dr. Raul Pino)說，雖然病毒未在校區流行，但卻在家庭內部和家庭成員間傳播，目前最大的增長是年齡在14至15歲，35歲及以上的患者，也顯著增加。

近日布瓦洛郡(Brevard)和芙烈格郡(Flagler)有學校員工因染疫死亡。橘郡公立學校(OCPS)和佛州最大的教師工會18日聯合要求州長為學校員工優先分配注射疫苗。下半學年將有數萬學生返回校園，為教職員施打疫苗，將讓校園安全。

佛州18日再增1萬3019例確診，累計118萬1483例，死亡增96人，總人數達2萬690人，截至周五下午，全州5182人就醫，住院治療累計5萬9602病例；14萬8718例檢測，陽性率 8.75%。

州長18日推特貼文，至12月22日，將有111個長照單位完成疫苗注射。(取自推特...
州長18日推特貼文，至12月22日，將有111個長照單位完成疫苗注射。(取自推特)
佛州新冠疫情12月18日數據。(佛州衛生廳)
佛州新冠疫情12月18日數據。(佛州衛生廳)

疫苗 佛州 長照

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