首批輝瑞疫苗抵喬州 醫護老弱先打

喬州首批疫苗將為醫護人員和長期護理機構的居民接種。(美聯社)

喬治亞州公衛官員已於周一收到第一批COVID-19疫苗 。這一批輝瑞(Pfizer)疫苗抵達喬州 沿海地區的兩個公衛場所。該處裝有超冷冰箱，用於存放疫苗直至分發。

由於數量有限，喬州公衛署將遵循疾病控制與預防中心(CDC)的建議，首先為醫護人員和長期護理機構的居民接種疫苗。而後，建議的下一階段施打對象可能包括基本工作人員，例如警務人員和機場過境工作者，以及65歲以上且患有健康狀況的成年人。

衛生官員表示，他們正在處理後勤的機械工作，並於周一下午開始為查特漢郡(Chatham)，格林郡(Glynn)和其他郡的第一線護理人員進行疫苗接種。

疫苗將通過不公開地點分發，包括公衛診所，醫院和其他地點，只有優先人群才能使用。

疫苗預計本周稍晚將送至喬州更多地區，包括亞特蘭大 都會區。

官員們預計Moderna的COVID-19疫苗將於本周稍晚獲得美國食品和藥物管理局(FDA)的批准。該疫苗預計下周將可運抵喬州。

根據亞特蘭大憲報(AJC)報導，喬州疫苗能否成功予民眾施打，很大程度上取決於一系列準備工作：包括了龐大的醫務工作者、卡車司機、製冰機、藥房工人和州官員網絡等，缺一不可。