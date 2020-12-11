健康益友app 醫師線上諮詢

王祥瑞(右上)介紹健康益友app。(螢幕截圖)

由多個社團共同舉辦的健康益友app介紹及防疫座談會日前舉行，當天介紹了由中華民國僑委會、衛福部及台灣 急診醫學會合作開發的健康益友app，該軟體提供海外持有僑胞卡的民眾，可24小時與台灣醫師進行免費諮詢。

僑務委員、同時也是亞特蘭大 急難救助協會執行長的王祥瑞介紹該款app時表示，民眾可至Apple或Android手機搜尋「健康益友」app，下載、註冊帳號並驗證後，即可登入並以文字、語音或照片形式輸入諮詢需求，便會有配對醫師線上提供建議。

他說，凡持有僑胞卡者，可免費利用該平台24小時與台灣四大醫學中心急診專科醫師進行中文醫療諮詢。如要申請僑胞卡者，可連絡僑教中心：(770)451-4456，健康益友操作說明也可上網查詢：eucare.tw。

亞特蘭大僑教中心主任賴麗瑩說，疫情影響生活及工作，流感季節也來臨，如何保持自己與家人健康實為重要。此一app目前仍在持續開發改善中，會陸續開放更多功能。

當天，北美台灣人醫師協會總會長謝博夫亦針對台灣未能加入世界衛生組織(WHO )一事表示，台灣2300萬人的公衛及健康不可被忽視，希望每個僑胞、辦事處、台灣人等都能多加支持台灣以觀察員身分加入WHO。

耳鼻喉科醫師Kingsley Chin也分享了近日診治新冠病患的經驗。他表示，研究顯示有超過五成的患者有嗅覺喪失(anosmia)的症狀。若是嗅覺喪失持續超過20天，應尋求耳鼻喉科醫師進行進一步檢查或治療。而北美台灣人醫師協會亞特蘭大分會會長，同時也是眼科醫師的陳英偉則表示，雖然新冠病毒造成眼部併發症的機會不大，但臨床上他仍看到兩個病例，在感染COVID-19後併發視網膜中央靜脈阻塞(central retinal vein occlusion)而失去視力。他表示，配戴護目鏡、面罩或是眼鏡或可幫助阻擋病毒。他也說，目前沒有實例顯示佩戴隱形眼鏡與感染新冠病毒有直接的關係。

當天活動由北美台灣人醫師協會亞特蘭大分會、亞特蘭大急難救助協會、慈濟基金會亞特蘭大支會、美東南中華學人協會、美東南台灣大學校友會、美東南北一女校友會、亞特蘭大中華總會共同舉辦；駐亞特蘭大台北經濟文化辦事處、亞特蘭大華僑文教服務中心協辦。