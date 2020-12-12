巧手採菊又養蘭 竅門秘訣不私藏

黃美華養的各色蟹爪蘭。(黃美華提供)

菊花的養植小技巧

梅、蘭、竹、菊被稱為花中四君子。梅在寒冬綻放、蘭花清秀、菊花淡香、竹子節節上升，常被視為君子的象徵。

菊花開在秋末與初冬之間，一直開到冰凍。菊花種類多，色彩鮮豔，而且相對容易養植，因此許多人喜歡種植菊花。如何讓菊花開得多或大，也有一些學問，在這裡我分享一下我的菊花種植經驗。

我以前把菊花種在地裡，發現菊花開的一年比一年小。去年參加一個菊展，看到他們的菊花都是盒種的，而且一個盆裡只有一棵菊花，一棵菊花上只有一朵花，花朵非常非常大。從此我得到啟發。今年春天把菊花從地裡移到了盆裡，並且一個盒裡只種一、二株菊花苗。如此移植後，發現菊花開的大小和數量大有改進。

如果想要菊花開得更大，那麼一個枝上只留一個大花蕾，也就是說要把大花蕾周圍的小花蕾全部去掉。

另外菊花需要剪枝，而且要剪好幾次，最後一次剪枝是在七月四號前。當菊花長到15公分左右就該剪了，剪到近根部只剩下一、二片葉子處。我總共剪了三次。

蟹爪蘭花盛開的竅門

蟹爪蘭在每年的感恩節前後開花，特別喜慶，有節日的氣氛。很多人喜歡養蟹爪蘭，但是有不少朋友養的蟹爪蘭不開花，或者開的不好、不旺盛。

其實蟹爪蘭一點都不難養，讓蟹爪蘭每年鮮花盛開是容易的一件事，如果按以下方法，你的蟹爪蘭明年一定能盛開。

以下是讓蟹爪蘭花每年盛開的小竅門：

1.蟹爪蘭開完花後要剪枝，特別是你覺得哪個枝不健康的時候，你可以狠狠的剪枝，起碼要剪掉花下面的一節枝。

2.每年春天把花搬移到房子外面，放在陰涼的地方，不要直接曬到太陽，冬天冰凍以前搬回室內。

3.每兩年春天換一次土，我通常用Home Depot的Potting Soil。

4.每10至14天澆一次水。

希望大家的蟹爪蘭年年鮮花盛開！相關蟹爪蘭視頻與說明可參閱網站：https://bit.ly/36WjEqh。

本文作者黃美華(May Huang)為北卡 三角區 RTP全職房產經紀。若有園藝問題，可電黃美華919-931-1009，或微信 ：mayhuangNC，網站：mayhuanghomes.com。