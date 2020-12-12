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FDA批了！ 輝瑞疫苗最快下周一開打 民眾等「春天」

牛轉乾坤 鼠氣全消世界日報牛年春節專刊開始廣告作業

亞特蘭大工商組
世界日報春節專刊以內外頁全面彩色印行，文稿豐盛，內容紮實，廣告均為專業美工設計，風格高雅。
世界日報春節專刊以內外頁全面彩色印行，文稿豐盛，內容紮實，廣告均為專業美工設計，風格高雅。

2021年中國農曆新年將在2月12日(周五)來臨。在鼠年經歷一整年新冠病毒疫情的折磨，人們都期盼隨著疫苗的推出，盡快揮別2020年，讓「鼠」氣全消之際，迎來「牛」轉乾坤的新年。此時此刻，世界日報推出春節專刊，展開廣告作業，希望與所有社團、商號們一同以嶄新的心情迎接2021年。

牛年春節專刊將以內外頁全面彩色印行。由於歷年來世報賀年專刊文稿豐盛，內容紮實，廣告均為專業美工設計，風格高雅，在美國東南區的社團、工商企業中享有高度聲望。而且東南區版的全彩特刊價格划算，發行日為大年初一，但會提早於各超市及華人商家免費發送，同時日報會隨報夾送，電子版也會立即在網路上公布，發行面廣，不僅氣勢旺，更重要的是能夠幫助您的事業生意更加興隆，社團則人氣旺盛。

春節專刊廣告只有四種尺寸：1/8版(5.7”x5.1”)140元，1/4版(5.7”x10.2”)280元，半版(11.3”x10.2”)550元，以及全版(11.3”x20.3”)1000元。

由於新春特刊版面有限，懇請及早預訂。意者詳電世界日報亞特蘭大辦事處：770-451-4509，電郵：[email protected]

世界日報 美國 疫情

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