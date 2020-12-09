華裔女高中生羅凱莉 上電視為洛麗聖誕慶典演唱

羅凱莉在電視上演唱聖誕歌，為洛麗年度聖誕慶典揭開序幕。(截圖自電視節目)

每一年北卡 首都洛麗都舉行戶外聖誕節 遊行，今年因逢新冠疫情，改為線上進行，表演節目在攝影 棚錄製，由電視台ABC11製作播出。17歲的華裔高中生羅凱莉(Kylie Robinson)獲邀參加，以一首「我們需要一個小聖誕節」(We Need A Little Christmas)獨唱歌曲，為該節目揭開序幕。

正就讀愛培科斯(Apex)的Middle Creek高中的羅凱莉，這學期利用課餘時間參加北卡歌劇學院(North Carolina Theatre Conservatory, NCTC)的訓練，學院主任吳達(Eric Woodall)問她有沒有興趣代表該校參加洛麗聖誕節遊行，她欣然答應，製作了兩個表演影片去試鏡。

節目從10月底開始在洛麗市中心的林肯劇院(Lincoln Theatre)錄製，她形容舞台上裝飾了許多閃亮的聖誕燈和聖誕樹，劇院內雖滿布攝影機和儀器，但當輪到她錄影時，她只須盯著其中一台代表「觀眾」的攝影機唱歌。

羅凱莉說其實她小時候一直以為自己長大後要當舞者。那時的她也喜歡唱歌，但媽媽陳玉華認為她就是像一般孩子那樣，只是喜歡哼哼唱唱。漸漸長大後，她發現自己對唱歌的熱愛，從8年級開始上歌唱課，也參加許多本地、全國、國際比賽並獲獎，去年被選為北卡榮譽合唱團的首席歌手，希望有一天能在百老匯演出。

今年北卡洛麗的年度聖誕節遊行改為線上進行，由電視台ABC11製作播出表演節目。(截圖自電視節目)

她滿心感謝這次獨唱機會，興奮地表示從沒想到能在電視上唱歌，讓千萬人看到，而且還擔綱開場。她說本來觀看電視節目時，因為沒看到自己的名字在出場順序上，還以為自己可能後來沒被列入節目中，正失望地打算坐看別人的表演，突然聽到熟悉的歌聲，抬頭看到螢幕上的自己，原來被放在開場的位置，真是驚喜萬分。

正讀12年級的她正申請大學，希望能主修音樂劇。母親陳玉華坦言雖然凱莉的小學老師曾特別告知女兒的唱歌天分，但她的確只是將之視為愛好，不曾特意去培養，直到凱莉13歲時參加Holly Springs Got Talent歌唱比賽，得到第一名，才開始讓她學聲樂。上高中後，羅凱莉加入學校合唱團和戲劇隊，獲邀參加三角地區許多表演和比賽，中文流利的她更是華人慶典的常客。她說看到凱莉第一次上電視的表現非常好，很以她為傲。羅凱莉說今年大家都過得很辛苦，如果她的歌聲能使人感受到聖誕節的喜樂，她心滿意足。