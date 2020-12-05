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佛州未認領財產20億 財政廳推出假日尋錢

記者陳文迪／佛州報導
佛州無人認領的財產高達20億元，財政廳推出假日尋錢計畫。(佛州財政廳官網)
佛州無人認領的財產高達20億元，財政廳推出假日尋錢計畫。(佛州財政廳官網)

州財政廳表示，佛州地區無人認領的財產(unclaimed property)高達20億元，奧蘭多地區有逾3億5900萬元的財產無人認領。財政廳長裴創尼斯(Jimmy Patronis)推出假日尋錢(Holiday Money Hunt)計畫，尋找無人認領財產的所有人，鼓勵民眾和企業加入找回被遺忘的財產。

無人認領財產是一種未知的或丟失的金融資產，或者被其所有者閒置，無人認領或放棄的金融資產，由企業或政府實體(持有人)持有一段時間，通常為五年。如果無法與所有者重新建立聯繫並退還資產，則會報告給州財政廳無人認領財產部門。

常見無人認領財產的類型包括：退款或信貸餘額(Refunds/Credit Balances)，未兌現的支票(Uncashed Checks)，人壽保險利益(Life Insurance Benefits_，股票和債券(Stocks and Bonds)，以及保險箱內物品(Safe Deposit Box Contents)，佛州沒有關於無人認領財產的限制法規，帳戶所有者或其繼承人可以無限期地免費認領其資產。去年佛州人認領回的財產為3億2300萬元。搜索免費迅捷，只需要30秒，無需任何費用即可收回資產，網址：www.fltreasurehunt.gov，諮詢可連絡認領服務專線：(888)258-2253或(850)413-5555，電郵：[email protected]

佛州 保險 融資

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