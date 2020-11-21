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冬令進補 去喜萬年吃羊腩煲！推出暖胃煲仔菜 歡迎訂購家庭感恩餐

亞特蘭大工商組
走入喜萬年大酒樓，立刻可感受到店家以歐式古典裝潢的用心。
走入喜萬年大酒樓，立刻可感受到店家以歐式古典裝潢的用心。

過了立冬，又到了冬令進補季節。特別是手腳冰冷、氣血循環不良的人們，吃溫性的羊肉，更能滋補養生。位於Norcross的亞特蘭大老字號喜萬年海鮮大酒樓(Happy Valley Dim Sum Asian Cuisine)，是家知名的粵式點心、宴會菜式、創意小炒、及專業外燴(Catering)餐館。該餐館因應季節變化，為大眾加菜，推出各類的煲仔菜，其中又以枝竹甘蔗羊腩煲最受大眾的歡迎。

依據中醫觀點，冬天吃羊肉可補身，因為羊肉的功效有補體虛，祛寒冷，溫補氣血；益腎氣，補形衰，開胃健脾；補益產婦，通乳治帶，助元陽，益精血。對病後或產後身體虛虧等一切虛狀，均有治療和補益效果，適宜於冬季食用，所以被稱為冬令補品，深受人們歡迎。

羊肉性溫吃了以後不會燥，還具有滋補身體等益處。而且最重要的是，喜萬年的羊腩煲非常好吃！一鍋沸騰騰、香噴噴的枝竹甘蔗羊腩煲上桌，單單是聽到醬汁受熱發出的滋滋聲，還沒開吃就已讓人勾起食欲，這就是煲仔菜的魅力。喜萬年的羊肉燉煮入味，入口即化，齒頰留香，被切成細條的甘蔗去除了羊肉的腥羶味，自然的蔗糖甜度，更突出整鍋羊腩煲的溫醇鮮甜。

煲仔菜除了可讓食客們與親朋好友們，在冷颼颼的天候中圍爐享用外，喜萬年還有新鮮現製的宴會菜式、精緻粵式點心、創意小炒及專業外燴，並建立起網站：www.HappyValley-GA.com，方便食客們上網點菜，可堂吃、自取或Grubhub外送，店家還自製包括叉燒麵包在內的點心，歡迎大眾來電訂購，在家也可享受美味食物。店東特別建議買回家後放置冰箱冷藏的叉燒麵包，只要用微波爐12秒即可還原出爐時的美味。

喜萬年更歡迎消費者約定到府外燴，或到該餐館舉辦小型的餐會、慶祝會。對於11月26日感恩節，為讓大家輕鬆歡慶節日，推出有龍蝦、魚肚羹等八道大菜的「家庭感恩餐」，一桌收費從250元起。

或許有人對當前的疫情下到餐館用餐，抱持疑慮心態。喜萬年秉持「對顧客負責，對員工愛護」的原則，3月中在喬治亞州政府尚未宣布因新冠病毒居家隔疫的命令之前，便停業休息。經過四個月的休養生息，整裝待發的喜萬年從7月17日起開門迎客，整個超過一萬呎的餐廳全面換裝為高級義大利石材地板，從入門開始到接待處，地板劃上六呎距離線，等待入座區還放置了乾洗手液，客人與鄰桌的座位均按規定隔開，超高天花板更讓空氣流通。

喜萬年大酒樓是亞特蘭大成立超過20年的粵菜海鮮點心餐廳，店東歡迎朋友們攜家帶伴到喜萬年，品嚐種類豐富的新鮮菜式。喜萬年在I-85公路99號(Jimmy Carter Blvd)出口不遠，與香港超市在同一個Oakbrook Square購物中心內，營業時間為周一至周五上午11時到午夜12時，周六和周日為上午10時到午夜12時。地址為5495 C1 Jimmy Carter Blvd., Norcross, GA 30093，電話：678-218-0888。

喜萬年大酒樓位於Oakbrook Square購物中心內，可以堂吃、外賣和舉辦外...
喜萬年大酒樓位於Oakbrook Square購物中心內，可以堂吃、外賣和舉辦外燴。
冬令進補到喜萬年吃補而不燥的枝竹甘蔗羊腩煲。
冬令進補到喜萬年吃補而不燥的枝竹甘蔗羊腩煲。
精緻美味的喜萬年點心。叉燒包可外帶，店東建議只要用微波爐12秒即可當早餐食用。
精緻美味的喜萬年點心。叉燒包可外帶，店東建議只要用微波爐12秒即可當早餐食用。
喜萬年大酒樓座位寬敞，高天花板通風良好。
喜萬年大酒樓座位寬敞，高天花板通風良好。
喜萬年點心講究新鮮，味好料實在。
喜萬年點心講究新鮮，味好料實在。

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