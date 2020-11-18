我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

7委員一面倒否決！台NCC：中天新聞台不予換照

30分鐘內有結果！FDA授權首個新冠居家快篩檢測

三角地區僑委會口罩團購 一波三折終於到貨

記者王明心／北卡羅來納州報導
陳怡華(右)向黃光榮領取她所訂購的台灣口罩。(記者王明心／攝影)
陳怡華(右)向黃光榮領取她所訂購的台灣口罩。(記者王明心／攝影)

數月前由僑委會發起，北卡三角地區僑民響應的台灣口罩團購活動，訂購者本月終於拿到口罩。其間過程一波三折，大家感念義工們辛勞，也珍惜有品質保證、得來不易的醫療用口罩。

北卡僑務委員譚逸心回想當初僑委會好意為僑胞爭取口罩團購，但因有6月底截止最低認購十萬片的門檻，北卡僑胞不多，恐難成局。後來華協會長、台藝會下屆董事黃光榮建議，可先調查僑民購買意願，消息一出，鄉親們踴躍認購，原本覺得很難達成的目標，居然登記了超過十萬片，於是由台藝會主辦，黃光榮策劃執行，開始向僑委會申請。

黃光榮說一開始也擔心湊不齊最低額，但美國疫情非常嚴峻，想到僑民需要，決定一試，經各僑團大力宣傳，在截止日前達標。因北卡訂單趕在截止前才到，被衛福部編在第三波發放對象，直到7月底，訂單才被核准。

有了訂單，還須先付款，工廠才肯製造。面對要在短時間內收齊所有款項，黃光榮馬上依據口罩成本和運費，預估費用，用電郵及電話通知個別的訂購金額。訂購僑胞非常配合，紛紛利用Zelle、Paypal、或支票方式付款，一周內就收到了90%的訂購額。

款項付清後，北卡的訂單開始進入製造排程，台灣的聯絡人黃今也開始安排貨運細節及與僑委會聯絡。不料此時台灣境外案例增加，口罩分配有限，一直延遲到9月中才排到口罩。在這期間，黃光榮不斷跟僑委會人員溝通，也一直向訂購者解釋延遲原因和更新進度。

眼看著終於排到口罩，沒想到空運排程要到年底才有可能，趕快改用海運。雖然因此預訂的拿貨日期延後，但每盒成本也降低到11元。口罩在11月初抵達北卡，訂購者分別到三角地區的6個地點領取口罩，分別是位於洛麗的佛光山和譚逸心家、Apex的JJ Cafe、教堂山的侯健毅家、杜倫的王采薇家，和他自己家。

黃光榮感謝各僑社宣傳、台灣恆豐環球公司的黃今義務規劃和聯繫、發送點義工的幫忙。他說看到鄉親們能在疫情持續緊張之時，拿到台灣便宜又高質量的口罩，心中很歡喜。譚逸心感謝黃光榮從登記、下單到分流取貨的全程幫忙。也讚揚這次團購得以成功，全靠大家沒有僑社本位主義，集中訂單，才得以達標。

訂購者陳怡華因為口罩短缺，一直省著用，好高興現在拿到品質優良的口罩，好感謝義工們的辛勞。經營餐廳的魏銘佑一邊照顧生意，一邊忙著發放口罩。他說大家拿到時都好開心，有的人失望於沒有趕上訂購，大家因此互相調貨補缺，同胞愛展現無遺。

台灣僑民團購的台灣醫用口罩，有小孩和大人兩種尺寸。(記者王明心／攝影)
台灣僑民團購的台灣醫用口罩，有小孩和大人兩種尺寸。(記者王明心／攝影)

編輯推薦

北卡 台灣 疫情

上一則

北卡心理健康講座 華二代及家屬分享心路歷程

下一則

德州各地醫護短缺 「行醫護士」角色吃重

延伸閱讀

i-Taiwan線上介紹領務、移民、經濟、觀光資訊

i-Taiwan線上介紹領務、移民、經濟、觀光資訊
北卡、喬州 並列最佳商業環境州 美東南5州進入前10

北卡、喬州 並列最佳商業環境州 美東南5州進入前10
國家隊又出包 私製口罩千萬片 檢方查扣381萬片

國家隊又出包 私製口罩千萬片 檢方查扣381萬片
僑委會「健康益友App」 免費線上諮詢

僑委會「健康益友App」 免費線上諮詢
僑委會「健康益友APP」 提供遠距諮詢

僑委會「健康益友APP」 提供遠距諮詢
僑委會華語賽 總獎金$9300

僑委會華語賽 總獎金$9300

熱門新聞

通過公民考試以宣誓入籍，未來恐將更耗時、更困難。(本報檔案照片)

入籍考試變難了！ 12月起啟動新規 華人考公民將更耗時

2020-11-13 18:13
鄭頌國。(scienceDirect期刊網站截圖)

逃離美國時遭捕 華裔免疫學專家隱瞞與中國關係認罪

2020-11-13 11:14
芝加哥疫情嚴重，各處檢測站都排長龍。(芝加哥市衛生局臉書)

我需要做新冠病毒檢測嗎？何時做？ 傳染病專家告訴你

2020-11-13 10:07
伊州從10月30日開始全面禁止餐館堂食，只能戶外用餐，但仍擋不住激增的染疫人數。(特派員黃惠玲/攝影)

第二波疫情更凶猛！全美唯一禁堂食州 染疫日增逾1.2萬

2020-11-11 15:00
對於目前威州防疫令無法落實的情況，部分民眾直呼「荒謬」。(州長辦公室視頻截圖)

政治鬥爭付代價 確診率已達35% 威州長哀求：請待在家

2020-11-11 10:59
住在疫情嚴峻的艾爾帕索，納吉拉自5月以來，六位家人因新冠肺炎去世。（ABC7）

沒到處亂跑 新冠仍奪她家族六條命

2020-11-16 21:47

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
「她」天生有男性生殖器被當男孩養 目前已懷孕4個月

「她」天生有男性生殖器被當男孩養 目前已懷孕4個月
為搶車位衝進麵包店 奧迪駕駛被控攻擊罪

為搶車位衝進麵包店 奧迪駕駛被控攻擊罪
朱利安尼幫川普打選舉官司 酬勞價碼每天兩萬元

朱利安尼幫川普打選舉官司 酬勞價碼每天兩萬元
拒交接政權！川普阻撓百年首見 共和黨也擔憂

拒交接政權！川普阻撓百年首見 共和黨也擔憂
為疫苗計畫帶來希望！人體內新冠免疫力可持續數十年

為疫苗計畫帶來希望！人體內新冠免疫力可持續數十年