三角地區僑委會口罩團購 一波三折終於到貨

陳怡華(右)向黃光榮領取她所訂購的台灣口罩。(記者王明心／攝影)

數月前由僑委會發起，北卡 三角地區僑民響應的台灣 口罩團購活動，訂購者本月終於拿到口罩。其間過程一波三折，大家感念義工們辛勞，也珍惜有品質保證、得來不易的醫療用口罩。

北卡僑務委員譚逸心回想當初僑委會好意為僑胞爭取口罩團購，但因有6月底截止最低認購十萬片的門檻，北卡僑胞不多，恐難成局。後來華協會長、台藝會下屆董事黃光榮建議，可先調查僑民購買意願，消息一出，鄉親們踴躍認購，原本覺得很難達成的目標，居然登記了超過十萬片，於是由台藝會主辦，黃光榮策劃執行，開始向僑委會申請。

黃光榮說一開始也擔心湊不齊最低額，但美國疫情 非常嚴峻，想到僑民需要，決定一試，經各僑團大力宣傳，在截止日前達標。因北卡訂單趕在截止前才到，被衛福部編在第三波發放對象，直到7月底，訂單才被核准。

有了訂單，還須先付款，工廠才肯製造。面對要在短時間內收齊所有款項，黃光榮馬上依據口罩成本和運費，預估費用，用電郵及電話通知個別的訂購金額。訂購僑胞非常配合，紛紛利用Zelle、Paypal、或支票方式付款，一周內就收到了90%的訂購額。

款項付清後，北卡的訂單開始進入製造排程，台灣的聯絡人黃今也開始安排貨運細節及與僑委會聯絡。不料此時台灣境外案例增加，口罩分配有限，一直延遲到9月中才排到口罩。在這期間，黃光榮不斷跟僑委會人員溝通，也一直向訂購者解釋延遲原因和更新進度。

眼看著終於排到口罩，沒想到空運排程要到年底才有可能，趕快改用海運。雖然因此預訂的拿貨日期延後，但每盒成本也降低到11元。口罩在11月初抵達北卡，訂購者分別到三角地區的6個地點領取口罩，分別是位於洛麗的佛光山和譚逸心家、Apex的JJ Cafe、教堂山的侯健毅家、杜倫的王采薇家，和他自己家。

黃光榮感謝各僑社宣傳、台灣恆豐環球公司的黃今義務規劃和聯繫、發送點義工的幫忙。他說看到鄉親們能在疫情持續緊張之時，拿到台灣便宜又高質量的口罩，心中很歡喜。譚逸心感謝黃光榮從登記、下單到分流取貨的全程幫忙。也讚揚這次團購得以成功，全靠大家沒有僑社本位主義，集中訂單，才得以達標。

訂購者陳怡華因為口罩短缺，一直省著用，好高興現在拿到品質優良的口罩，好感謝義工們的辛勞。經營餐廳的魏銘佑一邊照顧生意，一邊忙著發放口罩。他說大家拿到時都好開心，有的人失望於沒有趕上訂購，大家因此互相調貨補缺，同胞愛展現無遺。